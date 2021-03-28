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ليبيا.. اختفاء ناشط حقوقي بظروف غام...
تاريخ النشر: 28 مارس 2021 11:40 GMT
تاريخ التحديث: 28 مارس 2021 13:55 GMT

ليبيا.. اختفاء ناشط حقوقي بظروف غامضة‎ في طرابلس

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأحد، عن اختفاء الناشط الحقوقي، رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق، جمال عدس، في ظروف غامضة. وفيما

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المصدر: إرم نيوز

أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الأحد، عن اختفاء الناشط الحقوقي، رئيس مفوضية المجتمع المدني فرع طرابلس السابق، جمال عدس، في ظروف غامضة.

وفيما عبرت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باختفاء عدس، قالت في بيان صدر عنها، إن ”المعلومات الأولية أفادت بفقدان الاتصال بعدس (أمس) السبت ظهرا، وكانت آخر منطقة وجد فيها هي منطقة زناته قبل الساعة الواحدة ظهرا ، وحتى الآن لا يزال مصيره مجهولا ”.

وحمَّلت اللجنة، الأجهزة الأمنية بمدينة طرابلس، مسؤولية سلامة عدس، مطالبة وزارة الداخلية بالتدخل للكشف عن مصيره وإطلاق سراحه بشكل عاجل وفوري.

2021-03-666-21

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