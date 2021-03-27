ليبيا.. حفتر يلتقي المبعوث الأممي في بنغازي

التقى القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، وذلك في ثاني لقاء بينهما.

وتم اللقاء بمكتب المشير خليفة حفتر في ضواحي مدينة بنغازي شرقي ليبيا، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للجيش الليبي.

ولم يذكر البيان تفاصيل لقاء الأخير بالمبعوث الأممي، فيما تعد زيارة اليوم الثانية له إلى شرق ليبيا منذ توليه المنصب في كانون الثاني يناير الماضي.

وكان اللقاء الأول بين حفتر وكوبيتش في شهر شباط فبراير الماضي، واتفقا في حينه على أهمية التزام جميع الأطراف الليبية بالعملية الانتخابية المقررة في 24 كانون الأول ديسمبر وتسهيلها.

وبحسب بيان لبعثة الأمم المتحدة في ليبيا، فإن المسؤول الأممي والليبي بحثا أيضا ”سبل تسريع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع العام الماضي، إضافة لفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلاد وغربها ”.