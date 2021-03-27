برلماني تونسي: مرشحا "النهضة" و"ائتلاف الكرامة" للمحكمة الدستورية عضوان في "علماء المسلمين" (فيديو إرم)

قال رئيس كتلة الإصلاح في البرلمان التونسي حسونة الناصفي إن حركة النهضة وحليفها ائتلاف الكرامة، قدما مرشحين إلى المحكمة الدستورية ينتميان لاتحاد علماء المسلمين.

وأضاف الناصفي، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن مرشحي حركة النهضة وائتلاف الكرامة لعضوية المحكمة الدستورية ”هما من المرشحين في مجال عدم المختصين في القانون، وأثبتت سيرتهما الذاتية انتماءهما إلى اتحاد علماء المسلمين الذي يواجه اتهامات خطيرة“.

ومع ذلك، قلّل الناصفي من خطورة هذه الترشيحات، طالما أن عملية الانتخاب المقررة ليوم 8 نيسان/أبريل المقبل لم تتم فيها هذه الترشيحات، التي قال إنها لا تلزم إلا من قدّمها.

وبخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، أكّد الناصفي أن العملية تتقدم نحو تحقيق الهدف، مضيفا أن اجتماعا مرتقبا بين عدد من رؤساء الكتل النيابية سيحسم المسألة.

وأضاف أن الاجتماع الأخير بين عدد من رؤساء الكتل النيابية بخصوص سحب الثقة من رئيس البرلمان تم فيه الاطلاع على تقدّم التوقيعات، وتأكيد ما تم الاتفاق بشأنه سابقا بخصوص توفير كل السبل الضرورية التي تمكّن من سحب الثقة من الغنوشي.

وفيما يتعلق بتصاعد الدعوات في الأيام الأخيرة لحل البرلمان، اعتبر الناصفي أنها ”صادرة من أطراف لم تقرأ أحكام الدستور، الذي تضمن حالة وحيدة يمكن فيها حل البرلمان، وتتعلق بمرور 4 أشهر دون القدرة على تشكيل حكومة“، حسب تعبيره.

ورأى الناصفي أن أطرافا وصفها بـ“الأقلية في البرلمان“ تعمل على ”تأجيج الأزمات، مقابل أقلية من العقلاء الذين يرفضون الدعوات الانقلابية“، حسب تعبيره.