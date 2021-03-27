ليبيا.. الكشف عن مصير حنين العبدلي المشتبه بها في اغتيال محمود الورفلي

كشفت النيابة العسكرية في مدينة بنغازي الليبية اليوم السبت، عن مصير حنين العبدلي، ابنة الناشطة والمحامية الراحلة حنان البرعصي.

وقال رئيس النيابة العقيد علي ماضي في مؤتمر صحفي، إنه ”تم الاشتباه بشخصين في قضية اغتيال المقدم محمود الورفلي، وهما محمد عبد الجليل سعد وحنين إدريس العبدلي“.

وطمأن ماضي الجميع بأن ”المشتبه بهما موجودان تحت سلطة العدالة، وإذا ما تمت تبرئتهما سيتم إطلاق سراحهما، وإذا ثبت العكس سيتم اتخاذ الإجراءات بحقهما“، موضحا أنه ”تم القبض على حنين العبدلي وهي تهدد أحد المواطنين في شارع عشرين حاملة سلاحا، وهو في حد ذاته جريمة“.

وكان المقدم الورفلي، المطلوب للمحكمة الحنائية الدولية اغتيل وشقيقه أيمن يوم الأربعاء الماضي في هجوم مسلح استهدف سيارته في بنغازي.