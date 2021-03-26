"جون أفريك": لهذا السبب يتقارب قدماء العسكريين مع "الحراك" في الجزائر

أكد تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، اليوم الجمعة، أن الجنود السابقين في الجيش الجزائري يأملون في الاستفادة من استئناف المسيرات التي يقودها الحراك في جميع أنحاء البلاد لجعل مطالبهم الاجتماعية مسموعة من قبل السلطات.

ويتواصل غضب العسكريين القدامى منذ العام 2008. وفي 18 مارس/آذار، تدخلت الشرطة والدرك بقوة لتفريق تجمع لما يقرب من 5 آلاف جريح ومبتور أطراف ومتقاعدين من الجيش الوطني الشعبي تسبب في ازدحام عند مدخل الجزائر العاصمة، بحسب التقرير.

ولاحقًا التقى قدماء العسكريين على الأطراف الجنوبية للعاصمة وحاولوا التوجه إلى العاصمة ليلًا لإيصال أصواتهم للسلطات ما أدى إلى اعتقال قرابة 500 شخص، ورحبت السلطات بالرد القوي من قبل الجهات الأمنية باعتباره إعلان حرب من قبل هؤلاء المتقاعدين من الجيش الحريصين على التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية.

وكشف التقرير، محاولة وزارة الدفاع لتخفيف الجدل أعلنت فيه مراجعة قانون المعاشات العسكرية للسماح بفحص وتسوية أوضاع عدة فئات من العسكريين السابقين وهو تنازل لا يخفي حقيقة مريرة وهي أنّ هناك أكثر من 288 ألف متقاعد ساخط من الجيش بناءً على عدد القضايا المرفوعة لدى الخدمات الاجتماعية في وزارة الدفاع، ووفقًا لقادة الحركة فإنهم يزيدون على 400 ألف.

وتتنوع مطالب قدماء العسكريين وتتعدد الحالات، حيث إنّ أحد الجنود يعتبر أنه قد تم طرده ظلمًا بسبب عدم الانضباط فيما يطلب الجريح رعاية طبية أفضل، ويعتبر آخر أن معاشه التقاعدي غير كافٍ.

ويقول أحد أعضاء التنسيق الوطني للجنود المتقاعدين والجرحى الذين شاركوا في معظم المعارك خلال السنوات الأخيرة:“لقد عمل الجنود منذ أكثر من 21 عامًا، ويتقاضون 23000 دينار فقط (حوالي 155 دولارًا) كمعاشات تقاعدية في حين أن بعض زملائهم مثل الجنود الذين تم استدعاؤهم للعمل في خدمة الإرهاب خلال التسعينيات من القرن الماضي يتمتعون بأكثر من 45000 دينار (حوالي 300 دولار)“.

ووفق التقرير فقد“بذلت السلطات قصارى جهدها لمواجهة الحركة من خلال محاولة تقسيمها إلى مجموعات فرعية واختيار منظمة متقاعدي الجيش كمحاور وحيد لهم، ويقول مصدر من التنسيقية الوطنية:“لقد خلقوا أيضًا انقسامًا في صفوفنا من خلال الاستجابة لمشاكل فئات معينة والتخلي عن معاملة الآخرين“.

ويضيف التقرير أن“الخوف من السلطة هو رؤية حركة المتقاعدين تنضم إلى حركة الحراك الذي استأنف المسيرات، يوم الجمعة، فقد تم حظرنا خارج الجزائر العاصمة، وتعرضنا للغازات والرصاص المطاطي لمنعنا من التظاهر، في 16 مارس/ آذار الجاري، بينما تم التغاضي عن التظاهرة الطلابية في نفس اليوم في وسط المدينة“.

وفهمت“التنسيقية الوطنية“ ذلك جيدًا وقررت، في مارس / آذار، إعادة الاتصال بالحراك فيما تم تعليق مشاركتها في الحراك الذي انطلق، العام 2019، بعد خروج الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة، وفقًا للتقرير.

وقال التقرير، إن الناطق الرسمي باسم الحركة عيسى بوزرة استنكر وجود ”نفس المسؤولين في الجيش الذين كانوا مسؤولين عن ملف المتقاعدين منذ سنوات والذين هم أيضًا من قاموا بتحديث قانون التقاعد العسكري في لحظة حرجة (حل البرلمان)، ودون دمج الشريك الاجتماعي“.

ويرى بوزرة، اليوم، أن وزارة الدفاع عبر بيانها لم تستجب لدعوة الرئيس عبدالمجيد تبون لتلبية مطالب الجنود السابقين، وبالنسبة للمتحدث باسم التنسيق فإن الرئيس الجزائري على دراية سيئة بالواقع على الأرض.

وقال:“نحن متفائلون بعد تجديد رئيس الدولة للالتزامات، ونأمل ألا تكون هذه الالتزامات مثل السابقة، ونريد منه أن يتابع هذا الملف بنفسه حتى يتم تعديل قانون المعاشات“.