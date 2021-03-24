ليبيا.. من يقف وراء اغتيال الضابط محمود الورفلي؟

فتح اغتيال القيادي في القوات الصاعقة التابعة للجيش الليبي محمود الورفلي، مساء اليوم الأربعاء، باب التساؤلات عن الجهة التي تقف وراء الحادثة.

وقالت مصادر أمنية وطبية لـ“إرم نيوز“ إن“مجهولين فتحوا نيران بنادقهم على محمود الورفلي ومرافقيه بالقرب من جزيرة دوران الطريق الدائري السادسة وسط مدينة بنغازي“قبل أن يُنقل إلى مركز بنغازي الطبي القريب من موقع الحادثة، حيث فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وبالنظر للعداوة التي تربط الورفلي الملقب بـ“قاهر الخوارج“ المطلوب لدى محكمة الجنايات الدولية بعديد الجهات في ليبيا أصبحت هوية قاتله لغزًا كبيرًا، خاصة أن الاغتيال وقع وسط بنغازي التي تشهد أحداثًا أمنية خلال هذه الفترة وصلت إلى حد وصفها بأنها ”انفلات أمني“ اعتبره خبراء أنه“مفتعل ويحمل هوية سياسية وليس ذا طابع جنائي“.

وقال الخبير الأمني الليبي فرج المبروك لـ“إرم نيوز“:“الورفلي مطلوب لدى المحكمة الدولية، ومطلوب لدى التنظيمات الجهادية الليبية والأجنبية ومن خلفهما التنظيمات السياسية، ومطلوب للجيش أيضًا، لكنه أحد أهم القياديين الذين قارعوا الإرهاب في بنغازي وكل ليبيا حتى أن صوره معلقة على السيارات والمنازل في بنغازي، وكامل شرق ليبيا، لذلك الإخوان يسعون من خلال قتل الورفلي في بنغازي إلى إيصال رسالة تقول إن الجيش يقوم بتصفية حلفاء حرب الأمس الذين خرجوا عن سيطرته ”.

وأضاف:“عم محمد الورفلي يحرج الجيش بعدم انضباطه وارتكابه عدة مشاكل كان آخرها اقتحام مقر وكالة ”تويوتا“ في ليبيا، وتخريبه بحجة أن مالكه من سارقي المال العام، إلا أن ذلك التوتر بين الجيش والورفلي يمثل بيئة خصبة لتنظيم الإخوان وخلاياه النائمة لبث الفرقة ”.

المطلوب من محكمة الجنايات الدولية محمود الورفلي يعتدي على شركة خاصة في بنغازي بإهانة موظفيها وتحطيم معداتها دون أي رادع من الجهات الأمنية في المدينة#ليبيا #بنغازي pic.twitter.com/TYY0gfkQuS — عماد الدين بلعيد (@EmadBileid) March 2, 2021

واستطرد الخبير الأمني كلامه بالقول إذا كان الجيش يريد تصفية الورفلي فهو يستطيع ذلك عبر القبض عليه بشكل رسمي وليس عن طريق اغتيال في وضح النهار“، مشيرًا إلى أن المكان الذي قُتل فيه يحوي كاميرات مراقبة مملوكة للأجهزة الأمنية، أي أن الحقائق ستظهر قريبًا جدًا“، بحسب قوله.

ومن جانبه، أفاد محمد بزازة رئيس منظمة ضحايا الإرهاب والتطرف الليبية لإرم نيوز“أن ”التكفيريين والإخوان يمارسون الآن التضليل حول هوية قاتل محمود الورفلي“.

و أضاف بزازة وهو الناطق السابق باسم الحكومة الليبية أن“الإخوان والتكفيريين يحاولون الآن خلط الأوراق للتنصل من اغتيالات بنغازي العام 2011_2014 ”.

وتابع قائلًا:“سنذكر للنقيب محمود الورفلي مواقفه البطولية في قتال الخوارج وإرعابه لهم، وسيظل محمود الورفلي بطلًا من أبطال الحرب على الإرهاب حتى وإن كان قد ضل الطريق مؤخرًا، فالله حسيبة“.

بدوره، تحدث مسؤول سياسي ليبي عن الحادثة“مؤكدًا أن ما جرى لمحمود الورفلي تقف وراءه مخابرات أجنبية“.

وقال المسؤول الذي طلب من ”إرم نيوز“ عدم ذكر اسمه أن“هناك 150 شركة أجنبية عملاقة متعددة الجنسيات ترى في الورفلي وآخرين تهديدًا لأعمالهم في ليبيا المقبلة على إعادة إعمار“، مشيرًا إلى أن بلاده الآن ”من أكبر الأسواق العالمية التي يرغب الجميع الدخول لها“.

وأضاف أن“الورفلي الذي انحرف مؤخرًا عن أهداف الجيش الليبي أصبح هو وشخصيات أمنية أخرى يمثلون بيئة طاردة في مدينة بنغازي، لذلك تمت تصفية الورفلي وستتم تصفية آخرين“، بحسب قوله.

وتابع:“بالنظر لما يمتلكه الورفلي من قوة وهيبة لا يمكن لأي جهة محلية أن تفكر في اغتياله، خاصة أن المكان الذي اغتيل فيه تتواجد به أقوى كاميرات المراقبة التي يمكن أن تفضح من قام بذلك“، مؤكدًا أن“جهة أجنبية تعرف أنها لن تُحاسب هي من فعلت ذلك ”.

ومحمود الورفلي الضابط في القوات الخاصة مطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب متمثلة في ارتكابه لعمليات إعدام ميداني بحق من قال إنهم منتسبون للتنظيمات الإرهابية التي كان يقاتلها الجيش الليبي في مدينة بنغازي.

وظهر ”الورفلي“ في أكثر من مقطع مصور يطلق النار على ملثمين ومقيدين لم تُعرف هويتهم، كما أنه مطلوب لدى المدعي العام العسكري في الجيش الليبي الذي أوقف الورفلي قبل عام بناءً على تعليماته قبل أن يتمكن من الفرار مرة أخرى.

وتشهد مدينة بنغازي منذ أكثر من شهر جرائم صنفها مراقبون عسكريون أنها ذات طابع سياسي كونها تهدف لتعجيز الجيش الليبي، وإيهام الرأي العام المحلي والدولي أن المدينة غير آمنة، وهو ما دعا قوات الأمن المشتركة بين الجيش الليبي والشرطة للإعلان عن خطة أمنية شاملة قبل يومين للسيطرة على الوضع الأمني في المدينة بنغازي.

والإثنين الماضي، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن الجيش الليبي سيتدخل في مدينة بنغازي لضبط الأمور بعد حدوث بعض الاختراقات الأمنية خلال المدة الماضية.