من هو محمود الورفلي؟

محمود الورفلي الذي اغتيل، اليوم الأربعاء، في مدينة بنغازي شرق ليبيا قائد عسكري ليبي مثير للجدل، كان يعمل آمرًا لدوريات القوات الخاصة الليبية، وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه بتهمة ارتكابه جرائم حرب.

وُلد محمود مصطفى بوسيف الورفلي العام 1978 وكان قد حصل على رتبة نقيب بعد أن تخرج من الكلية العسكرية الليبية العام 2009، وانخرط في العمل لدى كتيبة الصاعقة، فيما نال رتبة الرائد العام 2017.

ومع بدء المواجهات والاقتتال بين الأطراف الليبية العام 2014 أعلنت ”الصاعقة“ انحيازها للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر في حربها ضد ما عُرف بـ ”مجلس شورى الثوار“ في معركة بنغازي من 2014 إلى 2017.

ومع نهاية 2017 عيّن الورفلي آمرًا لدوريات بكتيبة ”الصاعقة“، كما أشرف على مقر احتجاز واحد على الأقل، لكنه في العام ذاته حاز شهرة دولية إثر نشر مقاطع فيديو له عبر حسابات موالية لكتيبة ”الصاعقة“ على صفحات التواصل الاجتماعي تظهره وهو ينفذ أو يأمر بتنفيذ عمليات إعدام.

وتم نشر 7 مقاطع فيديو لعمليات إعدام كان قد أشرف عليها الورفلي أحدها، على وجه التحديد، يُظهر ”الورفلي“ وهو يقوم بإعدام 20 شخصًا، وهو ما صدم الرأي العام الدولي والأوساط الحقوقية، حيث أثارت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي وثقت عددًا من هذه الحوادث، وطالبت بالتحقيق الشامل فيها.

ومن جانبها أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية ”الورفلي“، في ديسمبر / كانون الأول 2019، على قائمتها الخاصة بالعقوبات متهمة إياه بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وقالت الخزانة الأمريكية في بيانها أن ”الورفلي“، صُور، في 24 يناير 2018،“وهو ينفذ عملية إعدام جماعي لعشرة معتقلين عُزّل في بنغازي، بعد أن أطلق النار على كل محتجز في رأسه واحدًا تلو الآخر، وقال البيان:“أطلق الورفلي النار بحرية على مجموعة من 10 معتقلين تم إعدامهم“.

وأكدت الوزارة الأمريكية أنه“منذ 2016 نفذ الورفلي أوامر بقتل 43 محتجزًا غير مسلح في 8 حوادث منفصلة، وتم تصوير العديد من عمليات القتل هذه ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي“.

وإثر ذلك أمر قائد الجيش الليبي خليفة حفتر باعتقال ”الورفلي“ والتحقيق معه، لكن لم يتم تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية، وبقي مسجونًا في مكان غير معروف لمدة 6 أشهر، لكنه تمكن من الفرار، في يوليو / تموز 2018، بمساعدة رفاقه، وفق ما تؤكده تقارير ليبية.