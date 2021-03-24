اغتيال الضابط الليبي المطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي في بنغازي

أكدت مصادر ليبية اغتيال الضابط المطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء .

وقالت المصادر التي تحدثت إلى “ إرم نيوز“ إن مجموعة مسلحة أطلقت وابلا من الرصاص على سيارة كان يستقلها الرائد الورفلي بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي، وأسفرت عن إصابته بجروح بالغة ولم يلبث أن توفي.

وأشارت المصادر إلى أن شقيقه أيمن أصيب في الهجوم ونقل إلى المستشفى ووضع في العناية الفائقة، قبل أن يفيد مصدر في الجيش لاحقا بوفاته أيضا.

وأظهرت لقاطات فيديو متداولة لحظات محاولة إسعاف الورفلي ومرافقية بعد الهجوم المسلح.

ولاحقا نقلت صفحة إدارة التوجية المعنوي بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني عن المتحدث باسم القوات العقيد ميلود الزوي تأكيده لخبر اغتيال الورفلي.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1354520201588078&id=406349719738469

ونعت حسابات موالية للجيش الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي الضابط الراحل.

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

اغتيال الرائد محمود الورفلي — سيف العقيلي (@AlagelySaif) March 24, 2021

https://www.facebook.com/m.boshgma/posts/3845917578848800

إنا لله وإنا إليه راجعون

قاهر الخوارج الرائد البطل محمود الورفلي في ذمة الله . — مصطفى المنفي⚡ (@Mustafa17MS) March 24, 2021

وكان آخر ظهور للورفلي عندما قام قبل أيام بتوزيع مبالغ مالية على جرحى الجيش الوطني الليبي عقب مداهمته لوكالة شركة تويوتا في بنغازي وتخريب محتوياتها.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2018 أمر اعتقال ثانيًا لمحمود الورفلي بتهمة إعدام عشرات المعتقلين.

وقالت المحكمة، إن لديها أسبابًا تدفعها للاعتقاد أن الورفلي قام بنفسه ”بقتل عشرة معتقلين بالرصاص خارج مسجد بيعة الرضوان في بنغازي في ليبيا“ يوم 24 يناير/ كانون الثاني، وأضافت أنها ثامن واقعة من نوعها يُتهم فيها بالقتل كجريمة حرب.

وأصدرت المحكمة الأمر الأول لاعتقال الورفلي في أغسطس/ آب من العام 2017، لقتله 33 شخصًا في سبع وقائع أخرى سابقة، وقالت إنه متهم إما بقتلهم بنفسه أو بإصدار الأمر بقتلهم.