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اغتيال الضابط الليبي المطلوب للجنائ...
تاريخ النشر: 24 مارس 2021 16:54 GMT
تاريخ التحديث: 24 مارس 2021 18:05 GMT

اغتيال الضابط الليبي المطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي في بنغازي

أكدت مصادر ليبية اغتيال الضابط المطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء .  وقالت المصادر التي تحدثت إلى " إرم نيوز" إن مجموعة

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المصدر: فريق التحرير

أكدت مصادر ليبية اغتيال الضابط المطلوب للجنائية الدولية محمود الورفلي في مدينة بنغازي، اليوم الأربعاء .

 وقالت المصادر التي تحدثت إلى “ إرم نيوز“ إن مجموعة مسلحة أطلقت وابلا من الرصاص على سيارة كان يستقلها الرائد الورفلي بالقرب من جامعة العرب الطبية في مدينة بنغازي، وأسفرت عن إصابته بجروح بالغة ولم يلبث أن توفي.

وأشارت المصادر إلى أن شقيقه أيمن أصيب في الهجوم ونقل إلى المستشفى ووضع في العناية الفائقة، قبل أن يفيد مصدر في الجيش لاحقا بوفاته أيضا.

وأظهرت لقاطات فيديو متداولة لحظات محاولة إسعاف الورفلي ومرافقية بعد الهجوم المسلح.

ولاحقا نقلت صفحة إدارة التوجية المعنوي بالقوات الخاصة التابعة للجيش الوطني عن المتحدث باسم القوات العقيد ميلود الزوي تأكيده لخبر اغتيال الورفلي.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1354520201588078&id=406349719738469

ونعت حسابات موالية للجيش الوطني على مواقع التواصل الاجتماعي الضابط الراحل.

https://www.facebook.com/m.boshgma/posts/3845917578848800

وكان آخر ظهور للورفلي عندما قام قبل أيام بتوزيع مبالغ مالية على جرحى الجيش الوطني الليبي عقب مداهمته لوكالة شركة تويوتا في بنغازي وتخريب محتوياتها.

يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت في العام 2018 أمر اعتقال ثانيًا لمحمود الورفلي بتهمة إعدام عشرات المعتقلين.

وقالت المحكمة، إن لديها أسبابًا تدفعها للاعتقاد أن الورفلي قام بنفسه ”بقتل عشرة معتقلين بالرصاص خارج مسجد بيعة الرضوان في بنغازي في ليبيا“ يوم 24 يناير/ كانون الثاني، وأضافت أنها ثامن واقعة من نوعها يُتهم فيها بالقتل كجريمة حرب.

وأصدرت المحكمة الأمر الأول لاعتقال الورفلي في أغسطس/ آب من العام 2017، لقتله 33 شخصًا في سبع وقائع أخرى سابقة، وقالت إنه متهم إما بقتلهم بنفسه أو بإصدار الأمر بقتلهم.

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