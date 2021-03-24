الأمن التونسي يفرق تظاهرة لحملة دكتوراه طالبوا بوظائف (فيديو)

فض الأمن التونسي، اليوم الأربعاء، بالقوة وقفة احتجاجية نفذها حملة شهادات دكتوراه عاطلون عن العمل، فيما اعتدى عناصر الأمن، على عدد من المحتجين الذين رفضوا إخلاء المكان، وفق ما أظهرت لقطات فيديو.

ونفذت الوقفة الاحتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وندد المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بما اعتبروه تنكر وزيرة التعليم العالي ألفة عودة، لما صرح به رئيس الحكومة، هشام المشيشي، مؤخرا.

وطالب المحتجون بانطلاق جلسات للتفاوض بين الوزارة وممثلي حملة الدكتوراه لوضع إستراتيجية واضحة لانتدابهم بعد المجلس الوزاري الذي انعقد مؤخرا.

وكان رئيس الحكومة، هشام المشيشي، قد زار يوم 11 شباط /فبراير الماضي، مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث ينفذ حملة الدكتوراه العاطلون عن العمل اعتصامًا مفتوحًا منذ أشهر.

وقال رئيس الحكومة خلال لقاء مع حملة الدكتوراه المعتصمين، بحضور وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: إن الحكومة ومنذ تسلمها مهامها تعمل على حل ملفهم.

وأعلن رئيس الحكومة، أنه تم التوصل إلى حل عملي وقابل للتطبيق، وذلك عبر وضع خطة تمتد على 3 سنوات لانتداب 2400 دكتور باحث في إطار المدرسين الجامعيين والوظيفة العمومية والقطاع العام، وذلك انطلاقا من السنة الحالية عبر انتداب 800 باحث يليهم 800 سنة 2022 و800 خلال سنة 2023، وذلك عبر إدراجه في قانون المالية التكميلي لسنة 2021.