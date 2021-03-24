من هو "المستشار الغامض" للرئيس الفرنسي ماكرون في ليبيا؟

يسلط تقرير نشره موقع ”موندافريك“ الفرنسي الضوء على المستشار الجديد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في ليبيا، بول سولير الذي يصفه التقرير بالغامض والسري.

واعتبر التقرير أن إخفاقات سياسة ماكرون في إدارة الملف الليبي، سببها مستشاره بول سولير المعروف بلقب ”بول سعيد“ في دوائر الاستخبارات.

وأشار تقرير الموقع الفرنسي إلى أنه رغم ذلك فإن ”المستشار الغامض والسري ظل قريبًا جدًا من شبكات أعمال معينة في أفريقيا وقد اتصل به الرئيس الفرنسي لمساعدته في المرحلة الجديدة التي ستفتتح في ليبيا“.

وقد مرّ سولير من قبل فوج المظلة الثالث عشر حيث تخصص في المخابرات وانضم إلى الخلية الدبلوماسية في عام 2018 ولكن دون أن يأتي من وزارة الخارجية.

ويشير التقرير إلى أنه سافر كثيرًا دون أن نعرف وظائفه جيدًا في ذلك الوقت في أفغانستان أو كردستان العراق أو مالي أو حتى ليبيا في عام 2011 عندما أجبر العقيد القذافي على ترك السلطة“.

وخلال إقامته الأولى في قصر الإليزيه كان بول سولير قريبًا جدًا من ألكسندر بينالا، الحارس الشخصي لماكرون وتساءل التقرير ”هل سعى هؤلاء الموظفون الخاصون بالرئيس إلى إنشاء قنوات اتصال موازية؟ هل فعلوا ذلك بدون علم الخلية الأفريقية في الإليزيه؟“.

ويشير التقرير إلى أن الصحفي مارك إندلويلز عاد إلى الإستراتيجية الليبية لإيمانويل ماكرون ومستشاره المؤثر، بول سولير، صانعي السلام العابرين وقال: ”في أقصى درجات السرية، يستعد ماكرون للإليزيه بقليل من رجال الظل ضمن ما يمكن اعتباره ”انقلابا دبلوماسيا“، إنه يريد جلب الأبطال الرئيسيين للأزمة الليبية بما في ذلك السراج وحفتر إلى طاولة المفاوضات“.

ويضيف التقرير أنه ”مع غياب الولايات المتحدة عن المشهد الأوروبي والأفريقي وضعف إيطاليا بسبب دعمها الثابت للحكومة في طرابلس تم تكليف ”مديري المشروع“ اللذين عينهما مع رئيس الأركان الخاص لودوفيك شاكر وبول سولير بإدارة هذا الملف بالإضافة إلى أوريلين ليتشيفالييه من الخلية الدبلوماسية وسيقوم كل من سولير وليتشيفالييه بمضاعفة الرحلات إلى ليبيا دون الإشارة أولا إلى وزارة الخارجية، ومن الواضح أن الدبلوماسية تحت حكم ماكرون أصبحت ”منطقة محجوزة“ مرة أخرى“ وفق تعبيره.

وبتشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة في طرابلس وتراجع الدور الهجومي لتركيا وروسيا في مسرح العمليات وانتخاب الرئيس جو بايدن تبدأ صفحة جديدة في تناول هذه القضية.

ويقول التقرير: ”إذا كانت الدبلوماسية الفرنسية قد نأت بنفسها مسافة ما عن حفتر فإنها تظل متحفظة للغاية بشأن حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في طرابلس بمساعدة تركيا أردوغان التي أصبحت بالنسبة لفرنسا العدو الأول“.

واعتبر التقرير أنه ”ليس من قبيل المصادفة أن يتم إرسال بول سولير عندما يغادر قصر الإليزيه في عام 2020 إلى عمان كمستشار أول للسفير الفرنسي في الأردن وهو أحد الحلفاء الرئيسيين لخليفة حفتر الذي دعمته الدبلوماسية الفرنسية باستمرار في ظل زخم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وبموافقة إيمانويل ماكرون“ وفق قوله.