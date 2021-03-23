هولندا تدين اقتحام موالين لـ"البوليساريو" قنصليتين مغربيتين

أدانت الحكومة الهولندية، اليوم الثلاثاء، الأحداث التي وقعت في قنصليتي المغرب بكل من دن بوش وأوتريخت، ووعدت باتخاذ كافة التدابير الأمنية والقانونية في حق مرتكبيها.

وكان أفراد موالون لجبهة ”البوليساريو“ المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، قد اقتحموا، الاثنين، القنصلية العامة للمملكة بدن بوش، وأقدموا على تدنيس العلم الوطني ورموز المملكة.

كما أن حادثا مماثلا وقع في شهر كانون الثاني/يناير الماضي، بقنصلية المغرب في أوتريخت.

وفي هذا الصدد، قال وزير الشؤون الخارجية الهولندي، ستيف بلوك، في معرض رده على أسئلة نائب برلماني عن حزب ”النداء الديمقراطي المسيحي“، إن هذه الأعمال ”غير مقبولة“.

وأكد الوزير – وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء (الرسمية)- أن سلطات بلاده ستتخذ إجراءات إضافية غايتها تعزيز أمن البعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة للمملكة المغربية.

وأكد الوزير أنه أخذ علما بما وقع، الاثنين، في إحدى القنصليات المغربية، حيث ”قام متظاهرون باستفزاز وتهديد موظفي القنصلية وزوارها“.

وقال الوزير الهولندي إن ”الحوادث التي أخذنا بها علما تهم خروقات جنائية مختلفة، والتي تم في بعض الحالات إعداد تقارير بشأنها“.

واستطرد: ”نعلم أن ذلك يشمل الاعتداء، التهديد والتخريب. إذا تبث وجود جرائم جنائية، فإن الشرطة والنيابة العامة ستتخذ ما يلزم من إجراءات“.

وأبرز بلوك، أيضا، أنه يتفهم ”كون الأحداث التي وقعت في تمثيليات المغرب، لاسيما تدنيس العلم الوطني، يمكن أن تثير الغضب في أوساط الجالية المغربية“، معرباً عن أسفه لوقوع هذه الحوادث.