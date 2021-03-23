من هو الرحالة الليبي عبد العالي الحبوني؟ (صور وفيديو)

اعتقلت ميليشيات في مدينة الزاوية الليبية، الرحالة وداعية السلام الليبي عبدالعالي الصائغ الحبوني، بعد أن قطع أكثر من 1900 كيلومتر، في رحلة على ظهر جمل أطلق عليه اسم «رفيق السلام».

وانتهت رحلة عبد العالي الصائغ الحبوبي، بنحر جمله و الاعتداء عليه، قبل اعتقاله من قِبل الميليشيات التي قبضت عليه قرب مدينة ”الجميل“.

وانطلقت رحلة عبد العالي الصائغ قبل أكثر من شهر، من مدينة ”مساعد“ القريبة من الحدود المصرية، مرورًا بالعديد من المدن الليبية منها العاصمة طرابلس، وذلك بهدف نشر ثقافة السلام، والتسامح بين الليبيين.

وقرر ”الحبوني“ القيام بهذه الرحلة للترحيب بما تحقق خلال الفترة الماضية من خطوات مهمة، في مسار الوحدة الوطنية الليبية، وتركيز سلطة تنفيذية واحدة تنهي الانقسام المستمر منذ سنوات.

وانطلق ”عبدالعالي“ على قدميه من مسقط رأسه بمنطقة ”إمساعد“، الواقعة أقصى شمال الحدود مع مصر، والتي تبعد عن مدينة طبرق نحو 130 كيلومترًا.

وأطلق خلال رحلته رسائل السلام والمحبة بين أهالي وسكان المناطق التي يمرّ بها ، مشيرًا إلى أنه يحلم كغيره من الليبيين بقيام دولة تتسع للجميع.

وعند وصول عبد العالي الى مدينة ”طبرق“ تم إهداؤه، جملًا من أبناء عمومته لينطلق معه في رحلته الشاقة.

ومرّ عبد العالي، على أغلب المناطق الشرقية والغربية قاطعًا مسافة تفوق 1900 كيلو متر، على الشريط الساحلي الليبي، ليكمل وجهته إلى مدن ومناطق الجنوب الليبي حاملًا معه راية السلام أسوة بباقي مناطق الشرق والغرب.

#عبدالعال_الحبوني في رحلة سير علي الجمل من إمساعد لعند رأس اجدير 💪👏

يوصلك الله طيب 👏 pic.twitter.com/CQqTHx02QU — 40 8 40 4 (@MohammedEl3roy) February 25, 2021

ومنذ أن بدأ رحلته، أثار عبد العالي انتباه كل الليبيين، وحظي بترحيب كبير من سكان المدن التي يمر بها، وأصرَّ الليبيون على استضافته وتقديم واجب الكرم له، والتقاط صور تذكارية معه.

وخلال رحلته حمل ”الحبوني“ على ظهر الجمل أدوات بسيطة، مثل خيمة صغيرة ينام فيها، حينما يحل الظلام، وبعض الملابس، وهاتفه الجوال، وأدوات الشحن، والإنترنت، فضلًا عن الماء، والطعام.