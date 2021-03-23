بسبب مناوشة مع عبير موسي.. تجميد نشاط قيادي في "اتحاد الشغل" التونسي

أكّد المكلف بالإعلام في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية) غسّان القصيبي إيقاف الكاتب العام لنقابة أعوان مجلس نوّاب الشعب أحمد المسعودي عن النشاط النقابي.

ويأتي قرار الاتحاد العام التونسي للشغل على خلفية، ما اعتبره الاتحاد مشاركة النقابي في التوتر البرلماني الذي يعيشه مجلس نواب الشعب منذ أيام.

واعتبر الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي، أن سلوك النقابي أحمد السعيدي “ لا يليق باتحاد الشغل، وبأعوان المجلس، ويكرّس العبث“ مضيفا أن كاتب عام نقابة موظفي البرلمان أحمد المسعودي سيمثل أمام هيئة النظام الداخلي في الاتحاد بسبب سلوكه.

وأثار النقابي أحمد المسعودي توترا يوم الثلاثاء في البرلمان، واتهمته رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بمنع برلمانيين من الحزب الدستوري الحر من الدخول الى قاعات الجلسات، ووجهت نداء إلى أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي للتدخّل.

وجرى منذ أيام تلاسن بين رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، و النقابي أحمد المسعودي، على خلفية تنفيذ قرار صادر من مكتب مجلس النواب يقضي بمنع موسي من الدخول الى اجتماع المكتب.