بعد "الوفاق".. "المؤقتة" في بنغازي تسلم سلطاتها إلى حكومة دبيبة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

سلمت الحكومة المؤقتة في شرق ليبيا، اليوم الثلاثاء، سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبدالحميد دبيبة، بعد أسبوع من مباشرة الأخيرة مهامها رسميا من العاصمة طرابلس.

وتمت عملية التسليم في مقر الحكومة المؤقتة في بنغازي، ثاني أكبر مدن ليبيا، بحضور رئيسها عبدالله الثني.

ومثل وفد حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء.

وأكد القطراني أن مرحلة الانقسام ”انتهت“.

وقال في بيان صحفي، إن ”حكومة الوحدة الوطنية وجدت لخدمة المواطنين كافة“.

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني المنتهية ولايتها، سلمت الثلاثاء الماضي سلطتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة الوطنية، التي يتعين عليها توحيد ليبيا.

وسلم فائز السراج، الذي قاد حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة منذ عام 2016، السلطة في حفل أقيم بالعاصمة طرابلس، بعد يوم واحد من أداء دبيبة ومجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء اليمين الدستورية.

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم إلى معسكرين، أحدهما في الشرق والآخر في الغرب، عين دبيبة (61 عاما) رئيسا للوزراء إلى جانب المجلس الرئاسي في 5 شباط/فبراير، من قبل 75 مسؤولا ليبيا من جميع الأطراف، اجتمعوا في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية، التي تتألف من نائبي رئيس و26 وزيرا وستة وزراء دولة، على ثقة ”تاريخية“ منحها لها البرلمان الليبي، في العاشر من الشهر الجاري.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات، 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة.