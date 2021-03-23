"جون أفريك": عبير موسى قد تصبح الحليف الموضوعي للإسلاميين في تونس

رأت مجلة ”جون أفريك“ الفرنسية أنّ رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي، عبير موسى، قد تصبح الحليف الموضوعي للإسلاميين في تونس.

وجاء في تقرير للمجلة، نُشر الثلاثاء، أن ”رئيسة الحزب الدستوري الحر تقتل وتذبح أعداءها لدرجة أن البعض يقارنها بجان دارك، لكنها تدافع عن نفسها فقط، وقد جعلت حركة النهضة وائتلاف الكرامة هدفًا لكل معاركها، مسجلة النقاط والانتقاد أيضا، لكنها لا تهتم لأنها واثقة من نجاحها“.

وقال: إن ”الاستطلاعات تمنح نسبة 43٪ من نوايا التصويت للحزب الدستوري الحر، ومن ثم سيكون حزبها في طريقه للحصول على أغلبية واضحة في البرلمان، ويمكنها حينئذٍ أن تكون رئيسة الحكومة، لكن هذا ليس بالضبط ما تريده، بل إنّ هدفها رئاسة الجمهورية، لكن مع 13.1٪ من نوايا التصويت لا يزال الفارق كبيرا في السباق الرئاسي مع رئيس الجمهورية الحالي قيس سعيد الذي ينافس بنسبة 53.3٪، وفقًا لاستطلاع سيجما كونساي في مارس/آذار 2021، وما لم يتم حل البرلمان يجب إجراء الانتخابات المقبلة في 2024، وهذا لا يمنع موسى من القيام بحملات واستخدام كل الوسائل لجعل الناس يتحدثون عنها“.

وأردف: ”نتيجة لذلك تحوز موسى على إشادة أولئك الذين يحنون إلى النظام القديم والديمقراطيين الذين يشاركونها رفض الإسلاميين، ففي مشهد سياسي خامل بدون منافسين حقيقيين تتسلق موسى السلم بقوة بصفات نادرة في المجال السياسي، من اعتصام في البرلمان إلى آخر ضد اتحاد علماء المسلمين، إضافة إلى سلسلة من اللقاءات الشعبية الأمر الذي يبدأ في الإزعاج وطرح الأسئلة“.

وذكرت المجلة أن ”طقوسها المتمثلة في منع الالتفاف على خطابها داخل البرلمان ثابتة، وللتأكد من أنها مسموعة وأنه لا أحد يقاطعها تسلح نفسها بمكبر الصوت وتتجول في الأروقة تندد بانتهاكات الإسلاميين، وتصور كل ذلك بنفسها وتبثه مباشرة، ما يضمن لها النجاح على الويب لكن يجلب لها الانزعاج والاستياء بين النواب، حيث تصاعدت الاستفزازات التي تحولت منذ فترة طويلة إلى صدام مع نواب حزب النهضة وائتلاف الكرامة الذين أظهر بعضهم عنفاً جسدياً ضدها، الأمر الذي تباركه عبير موسى.“

وحسب التقرير، فإن ”موسى مهددة بالقتل وتعيش في ظل إجراءات أمنية مشددة، لكن أعداءها هم الذين يخشون من أن تصبح منافستهم السياسية شهيدة، وبالتالي يفقدون كل فوائد هذه الحرب التي لا نهاية لها التي بدأتها معهم، فالإسلاميون الذين فقدوا أكثر من مليون صوت بين انتخابات 2011 و2019 يعززون صفوفهم وينسون خلافاتهم الداخلية، ويمكن أن يعودوا وقد نسي التونسيون حكمهم الكارثي منذ 2011 والسيناريو اللبناني الذي يهدد البلاد“.

واعتبر التقرير أنّ ”طريق موسى في انتقاد الإسلاميين ودعوتها التونسيين إلى أن يكونوا شاهدين على ما تعتبره تجاوزات من الإسلاميين، تضمن لها رؤية وشعبية معينة مع أولئك الذين يعتبرونها الملاك المنقذ، بينما يتساءل الآخرون عن أثر هذا الهجوم الفوضوي وغير المثمر الذي لا يؤدي إلا إلى إرباك عمل البرلمان، فهي لا تسمع للنصيحة وفق ما يؤكده مقربون منها، كما أن علاقاتها بالمدافعين عن حقوق الإنسان سيئة، وأيضًا مع أولئك الذين يمكن أن يكونوا شركاء لها، ففي غضون أسابيع اختلفت عبير موسى مع الاتحاد العام التونسي للشغل، ومعظم الأحزاب والصحافيين، فكيف تتطلع إلى أن تكون رئيسة لكل التونسيين عندما تعزل نفسها عن الجميع؟!“.

وخلص التقرير إلى القول: إنّ ”عبير موسى عند مفترق طرق، سيعتمد نجاحها على قدرتها على تجاوز الانقسامات، وطمأنة التونسيين بأنه يمكن التعايش معا“.