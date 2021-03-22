العاهل المغربي يعين سيدة على رأس المجلس الأعلى للحسابات‎

عين العاهل المغربي محمد السادس السيدة زينب العدوي رئيسا للمجلس الأعلى للحسابات، كأول سيدة تترأس هذه المؤسسة الرقابية العليا والمستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأفاد بلاغ للديوان الملكي، مساء الاثنين، بأن ”الملك محمد السادس استقبل اليوم الاثنين في القصر الملكي بفاس زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلفا لإدريس جطو“.

وأضاف البلاغ أن الملك ”زود الرئيسة الجديدة بتوجيهاته، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لا سيما في ممارسة الرقابة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة“.

وزينب العدوي من مواليد 1960، متزوجة وأم لولدين، وحاصلة على شهادة الدكتوراه في موضوع ”مجلس الحسابات المغربي: من مراقبة المشروعية إلى مراقبة جودة الأداء، أية فعالية؟“.

وهي سيدة معروفة في المغرب بقوة شخصيتها، حيث سبق لها أن تولت عدة مناصب هامة، فكانت أول قاضية للحسابات ورئيسة المجلس الجهوي للحسابات بين 2004 و2014، ثم أول والية في المغرب على جهة ”الغرب بني حسن“ في 2014، ثم والية على مناطق أخرى بعد ذلك، وآخر منصب تقلدته قبل هذا التعيين هو المفتشة العامة لوزارة الداخلية.