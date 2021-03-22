تونس.. السلطات الكندية توافق على تجميد أموال بن علي 5 أعوام إضافية

حصلت السلطات التونسية على موافقة كندية بتمديد تجميد الأموال التونسية التي نهبتها عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي خمسة أعوام إضافية، ما يتيح لها العمل على استعادتها.

وأكدت وزيرة العدل بالنيابة في الحكومة التونسية حسناء بن سليمان خلال جلسة عامة برلمانية، اليوم الاثنين 22 مارس / آذار 2021، أنّ ”الملف الذي أعدته الوزارة ويتعلق بطلب التمديد في تجميد الأموال التونسية المنهوبة في الخارج ساهم في الحصول على إقرار تمديد آجال تجميد أموال الرئيس الأسبق بن علي ومن معه في كندا خمس سنوات إضافية، ابتداء من يوم الثلاثاء“.

وأضافت الوزيرة أنه ”في إطار التعاون القضائي الدولي وبناء على المعطيات الواردة في تنفيذ الإنابات القضائية تم تجديد تجميد الأموال والعقارات الموجودة ببعض البلدان، كما تم الحصول على معلومات أفضت إلى تسليم أوراق ملفات وتقديم وسائل إثبات بما مكّن من الكشف عن عديد الأصول“، وأنّ تونس ”تمكنت من استرجاع بعض الأموال، آخره ما تم الإعلان عنه مؤخرا وهو مبلغ 3,5 مليون دينار (حوالي 1,2 مليون دولار)“.

وأوضحت الوزيرة أن ”المجهودات متواصلة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج رغم الصعوبات“، مشيرة إلى أن تونس تقدمت بـ 108 مطالب قضائية لدى عدة دول عربية وأوروبية وأمريكية، وأنه بناء عليها صدرت قرارات بالتجميد من كل من الاتحاد الأوروبي يتم تجديدها سنويا وآخر تجديد سيتواصل إلى يناير / كانون الثاني 2022“.

واعتبرت بن سليمان أنه من الصعوبات المطروحة البطء في التفاعل مع هذه المطالب والإنابات القضائية، وهو ما تعمل وزارة العدل على تذليله بتكثيف الاتصالات مع الدول المعنية، بينما يرجع النظر بالنسبة إلى الأملاك المصادرة إلى اللجنة المختصة في ذلك.

‏وتأتي إجابة الوزيرة خلال جلسة مساءلة في البرلمان بخصوص مآل القضايا المرفوعة ضد بن علي وعائلته وكل الأشخاص الذين صودرت أملاكهم، والإجراءات المتبعة لحسم هذه الملفات.