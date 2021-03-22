المغرب.. "أساتذة التعاقد" ينفذون إضرابا للضغط من أجل توظيفهم رسميا

نفذ الأساتذة المتعاقدون في المغرب اليوم الاثنين، إضرابا عن التدريس سيمتد إلى يوم الأربعاء المقبل، في كافة ربوع المملكة؛ لمطالبة حكومة سعد الدين العثماني بالتراجع عن نظام ”التعاقد“ وتوظيفهم رسميا في القطاع العام.

ويأتي هذا التصعيد في ظل أجواء مشحونة تطبع المشهد التعليمي بالبلاد، مع استمرار احتجاج الأساتذة المتعاقدين ونزولهم إلى الشارع من حين لآخر لإسقاط نظام التعاقد المعمول به حاليا.

ويطالب الأساتذة المتعاقدون بمساواتهم على مستوى الحقوق بأقرانهم النظاميين التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. وترفض الوزارة إلحاقهم بها.

وقال عبدالرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم في المغرب – التوجه الديمقراطي، إن نسبة نجاح الإضراب تفوق الـ90%، مبينا أن ما وقع في العاصمة الرباط، قبل أيام، من تكسير لعظام الأساتذة والمس بكرامتهم أثناء قمع مسيرة احتجاجية نفذها الأساتذة؛ ساهم في ارتفاع منسوب الغضب لدى هذه الفئة.

وأضاف الإدريسي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، ”عاجزة ولا تمتلك الإرادة السياسية لطي هذا الملف الشائك“، مشيراً إلى أن وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، سبق أن صرح بأن كتلة الأجور الخاصة بهؤلاء الأساتذة لن تثقل كاهل الدولة إذا ما تم إدماجهم في الوظيفة العمومية وتحويل التوظيف من جهوي إلى مركزي.

وزاد المسؤول النقابي، أنه ”لا مبرر لرفض الحكومة ترسيم أساتذة التعاقد“، معتبراً أن الطلبة هم من يدفع ثمن هذا الصراع الطويل.

ويخوض الأساتذة المتعاقدون، البالغ عددهم 92 ألف أستاذ، مسلسلاً متواصلاً من الاحتجاج والتصعيد ضدّ نظام التعاقد.

وتعود قضية الأساتذة المتعاقدين إلى عام 2016، عندما بدأت الدولة المغربية توظيفهم من خلال ”نظام التعاقد“، القائم على عقود عمل محددة المدة، بدل توظيفهم عبر إلحاقهم بوزارة التربية والتعليم، وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية.