المنفي يتعهد بدعم المصالحة الشاملة وتوحيد المؤسسات الليبية

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، التزام السلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات الحوار الليبي في جنيف من حيث دعم المصالحة الوطنية الشاملة وتوحيد المؤسسات الليبية.

جاء ذلك، خلال استقباله بالعاصمة طرابلس، اليوم الإثنين، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بحسب مكتبه الإعلامي، على الالتزام بدعم مسارات الأمم المتحدة في متابعة أعمال اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

من جانبه أكد كوبيتش أن ”الأمم المتحدة تدعم الاستقرار في ليبيا والحل السياسي، الذي وصلت إليه حوارات جنيف للوصول إلى انتخابات نزيهة في 24 من شهر كانون الأول/ديسمبر من العام الحالي“.

وأشار المبعوث الخاص إلي ليبيا إلى ”دعم الجهود كافة لتوحيد كافة المؤسسات السيادية ودعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 ”.

وفي سياق المساعي الرامية إلى توحيد المؤسسات الليبية، وصل رئيس مؤسسة النفط الليبية الحكومية مصطفى صنع الله إلى مدينة بنغازي لبحث توحيد القطاع، الذي تعتمد عليه البلاد بشكل كلي في موازنتها العامة.

وقالت المؤسسة النفطية في بيان مقتضب، إن صنع الله وصل بنغازي برفقة أعضاء بمجلس إدارة المؤسسة من طرابلس، ووفد من رؤساء مؤسسات النفط الليبية.

ولم يذكر بيان المؤسسة سبب الزيارة للمدينة، التي تحوي مؤسسة نفط أخرى موازية تتبع لمجلس النواب خلال فترة الانقسام السياسي، إلا أن مصادر إعلامية كشفت أن الزيارة“ جاءت لبحث توحيد مؤسسة النفط في إطار الخطة التي وضعتها السلطات التنفيذية الجديدة لتوحيد كافة مؤسسات الدولة الليبية“.