استقالة المستشارة الإعلامية للرئيس التونسي قيس سعيد

أكدت تقارير إخبارية، مساء اليوم الإثنين، استقالة المستشارة المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية التونسية ريم قاسم، من منصبها نهاية الأسبوع الماضي.

وبحسب إذاعة ”موزاييك“ المحلية، فقد كتبت ريم قاسم نصّ الاستقالة وأودعته في مكتب ضبط رئاسة الجمهورية، يوم الجمعة الماضي، دون كشف أسباب الاستقالة.

وذكرت تقارير محليّة، أن استقالة ريم قاسم، كانت دوافعها خلافات داخل دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية، حول السياسة الاتصالية في رئاسة الجمهورية.

وسبق أن استقالت المستشارة الإعلامية المكلفة بالإعلام والاتصال رشيدة النيفر من منصبها في اكتوبر/ تشرين الأول من العام 2020، وأرجعت أسباب الاستقالة، آنذاك، إلى عدم رضاها عن طريقة العمل داخل الديوان الرئاسي.

وأثار التعامل الإعلامي في رئاسة الجمهورية جدلا واسعا، منذ تسلّم قيس سعيد مقاليد الرئاسة في تونس، في تشرين/ أكتوبر 2019، بسبب صعوبة ولوج الصحفيين إلى المعلومات المتعلقة بالرئاسة.

يشار إلى أن المستشارة المكلفة بالإعلام برئاسة الجمهورية ريم قاسم، قد باشرت العمل في رئاسة الجمهورية منذ ديسمبر/ كانون الأول لعام 2019، وهي تعمل رئيسة للقسم الثقافي في وكالة الأنباء الرسمية.