محللون: بعد تراجع أسهمهم.. إخوان ليبيا يدفعون بوجوه جديدة تحضيرا للاستيلاء على السلطة‎

تتبع قيادات جماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أسلوبا جديدا في الحضور داخل المشهد السياسي الليبي، بعد تراجع أسهم الجماعة حاليا داخل البلاد؛ بهدف السيطرة والاستئثار بالسلطة خلال المرحلة القادمة.

ويرى مراقبون للشأن الليبي بأنه مع تراجع أسهم الإخوان في الشارع الليبي، في السنوات الأخيرة، اضطرت قيادات الجماعة لتغيير أسلوب عملها، والدفع بشخصيات من الصفوف الثانية والثالثة، غير معروفين للشارع الليبي، في سيناريو مرحلي وانسحاب تكتيكي.

وبحسب المحلل السياسي صالح بن محمود، فإن المرحلة الحالية في السلطة هي مرحلة ”انتقالية“، خصوصا أن عمر السلطة الحالية أقل من 10 شهور، لذلك تحاول الجماعة تجاهل هذه المرحلة المؤقتة، وتعمل بتركيز على التواجد في مرحلة ما بعد أكتوبر/ تشرين الأول القادم.

وقال بن محمود في تصريح لـ ”إرم نيوز“، إنه لا يمكن للإخوان حاليا أن يكونوا خارج المشهد، بل إنهم يحاولون إدارة الأمر بوسائل مغايرة وبوجوه جديدة؛ انتظارا للسيطرة على مقاليد الأمور، في فترة المرحلة الدائمة، وبالتالي سيعملون على إيجاد دستور وآليات حكم مفصلة على مقاسهم، ولا يمكن بعدها إزاحتهم بأي صورة.

قدرة على التلون

ووفقا للخبير في الجماعات الإسلامية سليمان الصالحي، فإن جماعة الإخوان تمتلك القدرة على التلون بحسب المراحل، لذلك هي تعمل حاليا على تفادي ما حدث لها سابقا، حين منيت بخسارة فادحة في انتخابات يونيو/ حزيران 2014 ، وتعمل حاليا على التغلغل في المؤسسات، إما بشخصيات إخوانية مستترة أو موالية لهم، إذ ترجمت الجماعة هذا الأمر فعليا في حكومة الوفاق، التي غادرت السلطة أخيرا، ولذلك يستمر رهانهم على هذا الأسلوب.

ويرى الصالحي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، أن الجماعة تحاول أن تكون في حالة خفوت بسبب عدم تمكن مرشحهم، وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، من الفوز بقيادة السلطة التنفيذية الجديدة بالبلاد، خلال عملية التصويت التي جرت في ملتقى الحوار السياسي، في فبراير/ شباط الماضي.

وقال الصالحي: ”هي عملية تأتي في إطار فتوى ”التقية“ وتحاول الإيحاء بكونها سلمت بخسارتها، وبالتالي لا يتم الانتباه لما تقوم به من خطط لعرقلة الانتخابات القادمة، وستسعى الجماعة لتحويل انتباه الرأي العام لصراع جانبي، مثل الخلافات القائمة حول الدستور“.

سيطرة بواسطة المال

ويرى الخبير القانوني د. سليمان الجالي، بأن الجماعة حاليا تدرك جيدا أن قطاعا كبيرا من الليبيين يحملها مسؤولية أغلب الأزمات، التي مرت بها البلاد في السنوات الماضية، وبالتالي يحاولون الآن احتلال مواقع في عدة لجان منبثقة عن الحوار السياسي، مثل اللجنة القانونية المكلفة بوضع المسار الدستوري، وسيعملون على إيجاد نظام برلماني، أو نصف برلماني يضمن لهم ولو هامشا بسيطا من المشاركة، ثم يسيطرون بواسطة المال على استمالة أغلبية لهم لتمرير ما يريدون.

وأضاف الجالي في تصريح لـ ”إرم نيوز“، بأنه لا يمكن الارتكان إلى أن الجماعة لا تملك حاضنة في ليبيا، فلا تزال بقبضتها عدة أدوات ستوظفها لإفساد المشهد، وعرقلة أي إنجاز وإثارة التذمر بالمجتمع، أملا بأن يؤدي ذلك لتعزيز فرصها بالعودة للسلطة.

وأوضح الجالي بأنهم يعملون الآن بشكل قوي، على التغلغل في الأعراق الموجودة في ليبيا، سواء تبو أو طوارق أو أمازيغ، ويعملون على توظيف مطالب بعض الشخصيات من هذه الأقليات لصالح أهداف جماعتهم السياسية.

يشار إلى أن جماعة الإخوان في لجنة الحوار، دعمت عبر ممثليها بشكل واضح القائمة التي ضمت باشاغا ورئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، في ملتقى الحوار السياسي، غير أنها لم تتمكن من حشد الدعم لقائمة عقيلة صالح وباشاغا؛ بسبب تنصل بعض النواب الذين اختارهم عقيلة للمشاركة في لجنة الحوار من دعمه، بعد اختياره فتحي باشاغا كرئيس للحكومة في قائمته.