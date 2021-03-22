إضراب شامل "يشل" الحركة التعليمية في موريتانيا

دخل معلمو المدارس الابتدائية والتعليم الثانوي في موريتانيا، يوم الإثنين، في إضراب عن العمل لمدة 3 أيام، للمطالبة بتحسين ظروفهم المعيشية.

ويتضمن الإضراب -الذي دعت إليه بضع نقابات تعليمية- وقفات احتجاجية للمطالبة بـ“زيادة الرواتب، وعلاوة الطبشورة، والسكن، والنقل، ومساواة علاوة البعد بين جميع عمال القطاع“.

وقالت النقابات الداعية للإضراب، إن إضرابهم ”شل قطاع التعليم بشكل شبه كامل في اليوم الأول منه“، مؤكدين أن معظم المدارس كانت مغلقة في وجه التلاميذ الذين تجمهروا أمامها.

ولمواجهة الإضراب، أصدرت وزارة التهذيب الوطني والتكوين المهني والإصلاح، تعميما إلى المديرين الجهويين للتهذيب الوطني، إلى ”اتخاذ التدابير اللازمة، من أجل تعبئة المفتشين المقاطعين ومفتشي الدوائر ومديري مؤسسات التعليم الثانوي والابتدائي، من أجل اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لاستمرار الدراسة“.