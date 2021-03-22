تقارير: الجزائر تستعد لتسلم مدير "سوناطراك" السابق ولد قدور بعد توقيفه في الإمارات

ذكرت تقارير إخبارية أن السلطات الجزائرية تستعد لتسلم المدير العام السابق لمجمع ”سوناطراك“ النفطي عبد المؤمن قدور، بعد توقيفه في دولة الإمارات العربية المتحدة، لمحاكمته بتهمة ارتكاب ”جرائم فساد“.

وقالت التقارير إن جهاز الشرطة الدولية ”إنتربول“ أوقف السبت الماضي، المدير العام السابق لمجمع سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، في مطار دبي، عندما كان متجها إلى سلطنة عمان، وذلك تنفيذا لنشرة دولية أصدرتها السلطات القضائية بالجزائر.

وقالت صحيفة الشروق المحلية في تقرير لها: ”تم توقيف ولد قدور من قبل شرطة دبي، حين كان قادما من العاصمة الفرنسية باريس، نحو سلطنة عمان“.

بدورها نقلت صحيفة “ النهار“ الجزائرية في تقرير لها عن مصادر وصفتها بالموثوقة، قولها إن ولد قدور ”سيمثل خلال الأسبوع الجاري، أمام عميد قضاة التحقيق بالغرفة الأولى لدى القطب المالي والاقتصادي، بسبب تهم بالفساد ما زالت قيد التحقيق“.

ولم تعلق الشرطة الدولية ”إنتربول“ ولا السلطات الإماراتية حتى الآن على أنباء توقيف عبد المؤمن ولد قدور، وهو من الشخصيات البارزة في نظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد قد كشف في 24 شباط/فبراير الماضي عن صدور أمر بالقبض الدولي ضد المتهم الرئيسي في قضية مصفاة “أوجيستا” الإيطالية.

ويواجه ولد بن قدور اتهامات بتبديد أموال عامة، وإساءة استغلال الوظيفة التي يشغلها، فضلا عن منح امتيازات غير مستحقة، والتورط في صفقة شراء مصفاة نفط ”أوجيستا“ بقيمة 1 مليار دولار بشكل مخالف للقانون.

وكان قاضي التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في الجزائر العاصمة، قد أصدر في يناير/ كانون الثاني لعام 2020 حكما بالسجن المؤقت لنائب ولد قدور، أحمد الهاشمي مازيغي، للاشتباه في قضايا فساد.