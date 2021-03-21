في زيارة غير معلنة.. وزير الخارجية الإيطالي يلتقي رئيس الحكومة الليبية الجديدة بطرابلس‎

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا عبد الحميد دبيبة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو.

ووصل دي مايو في وقت سابق، إلى طرابلس في زيارة غير معلنة يتوقع أن تستمر يوما واحدا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية في بيان إنّ ”الرئيس عبد الحميد دبيبة التقى اليوم في العاصمة طرابلس وزير الخارجية لويجي دي مايو“.

وناقش المسؤولان سبل التعاون المشترك بين البلدين خاصة الهجرة غير النظامية، وهو الملف الذي يؤرق روما وأوروبا منذ سنوات طويلة، حسب ما جاء في البيان المقتضب.

كما تضمن برنامج الزيارة محادثات بين الوزير الإيطالي مع الرئيس الجديد لمجلس الرئاسة محمد المنفي.

وعقب سنوات من الجمود في بلد منقسم، عين عبد الحميد دبيبة (61 عامًا) رئيسًا للوزراء إلى جانب مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء في 5 شباط/فبراير من قبل 75 مسؤولًا ليبيًا من جميع الأطراف، اجتمعوا في ملتقى للحوار السياسي في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

وحصلت حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها دبيبة وتتألف من نائبين لرئيس الوزراء و26 وزيراً وستة وزراء دولة، على ثقة البرلمان وأدى اليمين الدستورية في وقت سابق الشهر الجاري، كما استلم السلطة من الحكومة السابقة الأسبوع الماضي.

وتتولى السلطة التنفيذية الجديدة مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر، عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق الأخيرة.