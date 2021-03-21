"جون أفريك": القضاء التونسي "انزلق" إلى تصفية الحسابات السياسية

اعتبرت مجلة ”جون أفريك“، أنّ القضاء في تونس انزلق إلى تصفية الحسابات السياسية؛ ما أفضى إلى إصدار أحكام غير مناسبة وإلى تدخل حزبي واضح أسفر عنه تراجع للحريات الفردية.

وقال التقرير ”إنّ الخلافات بين اثنين يشغلان أعلى المناصب في القضاء هما الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف والبشير العكرمي المدعي العام السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس تطور إلى عداء“، موضحا ”أن ذلك ليس فقط مسألة تناقض في المزاج، ففي خريف عام 2020 تحولت العداوة بين الرجلين اللذين يترددان في الكشف عن أنفسهما علنا واللذين نادرا ما تظهر صورهما إلى تصفية حسابات عبر وسائل الإعلام“.

ووفقا لـ“جون أفريك“؛ ”افتتح بشير العكرمي الأعمال العدائية في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 باتهام الطيب راشد بالفساد المالي والثراء غير المشروع، بينما هو متورط في إدارة الملفات الحساسة لاغتيال شكري بلعيد ومحمد براهمي، وبالتالي كان يسعى إلى تعكير المياه من خلال تقسيم الملفات إلى حالات مختلفة. وتعرض لانتقادات خاصة لشل الإجراءات بعدم التعليق على تصنيف الملفات أو عدم التعليق عليها ما مثّل إعاقة للعدالة كثيراً ما تندد بها هيئة الدفاع عن الضحيتين“.

ورأت أنّ ”مهنة القضاء تكافح لإقناع الرأي العام بحيادها“، إذ يقول وزير العدل السابق محمد صلاح بن عيسى إنها ”لحظة الحقيقة للقضاة، الرأي العام ينتظرهم، الملفات في المكان العام والجميع يعرف أن هذه قضايا فساد؛ واحدة ذات طابع سياسي والأخرى مالية، وأنه تصعيد مهني متأخر لكل من الطيب راشد وبشير العكرمي، إنها معركة ترمز إلى طريقتين للعدالة التونسية، الفساد المالي والفساد الحزبي“.

وبحسب التقرير، فإنه في المعركة بين شخصيتين رئيستين في السلطة القضائية لم يظهر أي منتصر، لكن هذه المواجهة الكبيرة التي صدمت التونسيين كانت غير متوقعة بقدر ما كانت محرجة بالنسبة للعدالة التي كانت صامتة في كثير من الأحيان أكثر من كونها عمياء“.

أحكام غير مناسبة

وأوضحت المجلة في تقريرها أنّ ”العدالة لم تكن بهذا السوء من قبل حتى في أيام النظام القديم، وبعد عشر سنوات من الثورة التي وضعت إصلاح العدالة ضمن أولوياتها لا يزال القضاء موضع انتقاد“، مشيرة إلى أنه ”يمكن انتظار إجراءات قانونية طويلة لكنك لا تعرف أبدا ما إذا كان من الضروري تقديم رشوة أو الدخول في إضراب“.

ويستعرض التقرير جملة من الأحكام التي قال إنها ”غير متناسبة مع طبيعة المخالفة أو الجرم“، منها الحكم بالسجن ستة أشهر على الناشطة النسوية الشابة رانيا العمدوني، التي أفرجت عنها محكمة الاستئناف بعد أن نددت بمضايقة الشرطة لها، وعقوبات بالسجن لمدة ثلاثين عاما وسبعة عشر عاما على مدخني الحشيش وتوقيف عدد من المدونين الذين نشروا منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي أو قناعات ناتجة عن تفسير ضيق للحريات الفردية أو حرية الضمير أثارت تعبئة المجتمع المدني.

في السياق، قال أحد نشطاء الحرية الجنسية، إنّ ”الخطر ليس عودة الدكتاتورية لكن تكميمنا التدريجي من خلال الممارسات القمعية“، معتبرا أنّ ”الحريات الفردية غير قابلة للتفاوض“ ووجه انتقادا للجنة الحريات الفردية والمساواة المسؤولة عن مطابقة القوانين مع دستور 2014 ومع المعايير الدولية في هذا المجال، معتبرا أنها ”قيمت بشكل خاص إدخال المساواة في الميراث في نهجها وبالتالي لا تزال القوانين البالية والتي تقضي على الحريات سارية“. وفق تعبيره.

وشدد التقرير على أنّ ”الكرة الآن في ملعب المشرع الذي في مواجهة الضغوط السياسية والاجتماعية التي يتعرض لها لا يبدو في عجلة من أمره لتقديم إجابات، وفي غضون ذلك فإن الأحكام الصادرة ثقيلة“، وينقل عن ناشط في ”هيومن رايتس ووتش“ قوله غاضبا ”خمس سنوات على الزنا هل للدولة مهمة التشريع بشأن خصوصية الناس؟ ماذا تريد العدالة؟“

ونقلت ”جون أفريك“ عن الناشطة في مجال حقوق المرأة منية بن جمعة، قولها ”يعرف القضاة قانون العقوبات الخاص بهم من الداخل إلى الخارج لكنّ لديهم نهجًا يخلو من أي ثقافة لحقوق الإنسان والنتيجة يبدو أنهم يطبقون قائمة أسعار آلية خالية من التعاطف“، مستنكرة ما قالت إنه ”العجز في وجه هذه الآلة لسحق المواطن الذي أصبح من الآن فصاعدا يواجه الظلم لا العدالة“، على حد وصفها.