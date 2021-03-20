هل تتسبب أزمة "العرجة" بـ"حرب رمال" جديدة بين المغرب والجزائر؟

شهدت منطقة العرجة في إقليم فكيك (شرق) على الحدود المغربية الجزائرية السبت، احتجاجات عارمة لليوم الثالث على التوالي، بسبب طرد السلطات الجزائرية مزارعين مغربيين من هذه المنطقة.

وكانت السلطات الجزائرية أعطت المزارعين الذين يستثمرون في هذه الأراضي، مهلة متفقاً عليها لإخلاء المكان، وقد أغلقت كل المعابر الحدودية عند منتصف ليل الأربعاء الماضي، كما كان معلناً.

وفي ظل صمت حكومي مغربي، أكدت وسائل إعلام جزائرية، أن هذه الخطوة تنطلق من اتفاقية لترسيم الحدود بين الرباط والجزائر، وقعت سنة 1972، ويحق بمقتضاها للجزائر استرجاع أراضيها في أي وقت.

ويسود بإقليم فكيك توتر واحتجاجات من قبل السكان وهيئات المجتمع المدني، الذين يطالبون السلطات المغربية بالتدخل.

وأعرب المهدي زيزي، عضو المكتب الجهوي لنقابة ”الكونفدرالية الديمقراقطية للشغل“ بجهة الشرق، عن أسفه من القرار الجزائري والذي وصفه بـ“الصبياني“، مؤكداً أن سكان المنطقة وتحديداً بإقليم فكيك يدفعون ضريبة الصراع المغربي الجزائري.

وأضاف زيزي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن سكان المنطقة فقدوا أراضيهم ومساكنهم بين عشية وضحاها بسبب قرار سياسي ”لا سياق له“، لافتاً أن هدف الجزائر هو تصدير أزمتها الداخلية صوب الجيران لـ“الالتفاف“ على مطالب الحراك الشعبي، وللرد على الانتصارات الدبلوماسية التي حققها في ملف الصحراء. وفق تعبيره.

وفي تعليقه على الصمت الحكومي المغربي إزاء هذه التطورات الحدودية، قال المسؤول النقابي: ”لا أفهم سبب سكوت المغرب وخلفياته“، ثم استطرد متسائلا ”من سيعوض هؤلاء على فقدان أراضيهم ومساكنهم هل المغرب أم الجزائر؟ وما هي البدائل الاقتصادية؟.

من جهته، أعلن ”نادي المحامين بالمغرب“، عن فتح قنوات الاتصال مع مزارع منطقة ”العرجة“ بفكيك من أجل تجميع كل المعطيات والوثائق، ودراسة السبل القانونية المتاحة للمطالبة بالتعويض عن نزع ملكية الأراضي.

وأضاف نادي المحامين في بيان، أن ”المادة 827 من القانون المدني الجزائري تنص على أنه من حاز منقولاً أو عقارًا أو حقاً عينياً منقولاً كان أو عقارًا دون أن يكون مالكاً له أو خاصاً به، صار له ذلك ملكاً إذا استمر حيازته له مدة 15 سنة بدون انقطاع“.

وقال محمد (45 سنة)، وهو مزارع بالمنطقة، إن السلطات الجزائرية حرمتنا من أرضنا وديارنا بعد أن ورثناها عن أجدادنا.

وأضاف في حديث مع ”إرم نيوز“: ”اليوم فقدنا مورد رزقنا الوحيد، ولا نعلم ماذا سنفعل، وهل ستُلبّى مطالبنا؟“.

ويوجد تداخل كبير بين بلدات مغربية وجزائرية في عدد من النقاط الحدودية بين البلدين.

وتشهد المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب توترات، منذ نحو 50 عاما، فقد اندلعت حرب بين الدولتين في العام 1963؛ بسبب الخلاف حول هذه المنطقة، وعرفت باسم ”حرب الرمال“.

من جهته، قال الخبير المغربي في الدراسات العسكرية والشؤون الاستراتيجية، عبدالرحمن المكاوي، إن هذه الأراضي التي أثارت الجدل منذ أيام هي ”مغربية بحكم التاريخ“، إلا أن اتفاقية ترسيم الحدود بين الرباط والجزائر، والتي تم توقيعها سنة 1972، تفسرها الجزائر حسب مصالحها والأمر ذاته بالنسبة للمغرب.

وأضاف المكاوي في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن المغرب لا يريد أن يعطي للجزائر فرصة لتحويل المنطقة إلى بؤرة للاحتجاج، أو أن يسمح للجارة الشرقية بالالتفاف على مطالب الحراك، ولهذا قررت الرباط التزام الصمت والهدوء وعدم الدخول في مواجهة مفتوحة لمنع تكرار سيناريو سنة 1963 (حرب الرمال). على حد قوله.

ويعتقد الخبير العسكري، أن المخابرات الجزائرية استعدت لهذه العملية بشكل مسبق، من خلال نشر بعض التقارير ”المغلوطة“ على قنوات موالية للسلطة، تتحدث عن أن منطقة ”العرجة“ كان يستغلها المغاربة لتهريب الحشيش والأسلحة والتهريب وهي أمور ”مبنية على الكذب“ واستغلتها الجزائر لتنفيذ عمليتها، وفق قوله.

وشدد المتحدث على أن المغرب يحترم القانون الدولي رغم أن الأراضي تاريخيا مغربية، ومن كان يعمرها لعقود مغاربة، لافتاً أن المنطقة تشهد حالياً استنفاراً أمنياً وعسكرياً.