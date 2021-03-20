ليبيا.. الإعلان عن خطة شاملة لضبط الأمن في بنغازي

أعلنت قوات الأمن المشتركة بين الجيش الليبي والشرطة، مساء السبت، خطة أمنية شاملة للسيطرة على الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بعد تزايد الجرائم التي كان آخرها إصابة 5 أطفال نتيجة انفجار قذيفة صاروخية أطلقها مجهولون في المدينة.

وأعلن العميد باسط بوغريس آمر الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي (قوات من الجيش والشرطة) والعميد ونيس الشكري مدير أمن بنغازي، خلال مؤتمر صحفي السبت، عدة بنود ضمن الخطة الموضوعة لتأمين المدينة.

وقال المسؤولان في المؤتمر الصحافي: إن ”زمن السيارات المعتمة قد ولى، ”في إشارة إلى سيارات معتمة الزجاج تحمل شعار الجيش الليبي والتي يشتبه في استخدامها باختطاف مواطنين ونشطاء مؤخّرا.

وأوضح المسؤولان أن ”طلاء جميع المركبات التابعة للقوات المسلحة سيتم وفق إجراءات قانونية، والجهة المخولة بالقبض على مشتبه بهم هي الشرطة العسكرية فقط“.

وأكدا أنه ”ستتم معاقبة أي شخص يقوم بالرماية في الأفراح“، مطالبين المواطنين بالتعاون مع أجهزة الأمن لضبطه واستتبابه.

كما تنص الخطة الجديدة على ”إلزام المركبات الآلية سواء المملوكة للمواطنين أو للجيش بتركيب لوحات معدنية“، وذلك بعد أن أمر القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر الأسبوع الماضي بدفع تكاليف تسجيل السيارات وإصدار اللوحات التي تحمل أرقام تلك السيارات؛ وذلك للسيطرة على الوضع الأمني، كون جل الجرائم ترتكب من قبل سيارات غير معروفة لا تحمل أي لوحات معدنية.

كما أعلن في المؤتمر الصحافي ”فتح مكتب لشكاوى المواطنين من أي انتهاكات أو تجاوزات، إضافة لإلزام المحال التجارية بتركيب كاميرات للمساعدة في الجهود الأمنية والكشف عن المجرمين“.

وتم الإعلان أيضا أن ”عمليات القبض لن تكون إلا عن طريق النيابة العسكرية فقط“، في إشارة إلى جهات تدعي أنها تابعة للجيش الليبي تقوم باختطاف مواطنين في المدينة قبل العثور على جثثهم ملقاة على قارعة الطرق.

وتشهد مدينة بنغازي جرائم قال مراقبون عسكريون إنها ذات طابع سياسي؛ كونها تهدف لتعجيز الجيش الليبي وإيهام الرأي العام المحلي والدولي بأن المدينة غير آمنة.

وكان آخر تلك الجرائم سقوط قذيفة صاروخية، يوم الجمعة، في حي زمزم بالمدينة أطلقت من مصدر مجهول، أدت لإصابة 10 أطفال كانت إصاباتهم بين المتوسطة والحرجة، بحسب ما أعلن، اليوم السبت، مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“.

ورأى الخبير الأمني الليبي فرج المبروك، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”ما يحدث في المدينة من انفلات أمني تقف وراءه على الأرجح جماعة الإخوان المسلمين“.

وأوضح أنه ”في حال قدوم السلطات الجديدة في المناطق التي يشرف عليها الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر على غرار مدينة بنغازي، فإنّ ذلك يمثل مشكلة لدى جماعة الإخوان ومن يدور في فلكهم“، مؤكدا أن ”جرائم الاختطاف والقتل التي تحدث في بنغازي ليست جنائية بل تحمل هدفا سياسيا“.

والاثنين الماضي، قال القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر إن الجيش الليبي سيتدخل في مدينة بنغازي لضبط الأمور، بعد حدوث بعض الاختراقات الأمنية خلال المدة الماضية.

وأوضح حفتر، أثناء استقباله في مكتبه بمقر القيادة العامة وفداً من أعيان ومشايخ وحكماء قبيلة العواقير أحد أهم قبائل إقليم برقة وأكبر قبائل منطقة بنغازي، أن قوات الجيش ستضرب بيد من حديد كل من يقوم بالمساس بأمن الوطن والمواطن.