متظاهرون تونسيون في ذكرى الاستقلال: الشعب يريد حل البرلمان (فيديو)

نظّم عدد من أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم السبت، مسيرة شعبية في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تونس؛ للمطالبة بحل البرلمان، وإقامة نظام رئاسي، وذلك بالتزامن مع الذكرى 65 لاستقلال البلاد.

وجاب أنصار الرئيس التونسي الشارع الرئيسي في العاصمة تونس، هاتفين ”الشعب يريد حلّ البرلمان“، إضافة إلى شعارات أخرى مساندة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد.

وعبّر المتظاهرون عن رغبتهم في إقامة نظام رئاسي يحلّ محل النظام السياسي الموصوف بالنظام البرلماني المعدّل، داعين رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى محاسبة الفاسدين، وتعديل القانون الانتخابي.

ورفع المتظاهرون العلم التونسي، وصورا لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وسط دعوات لرحيل المنظومة السياسية والأحزاب، التي اعتبروها سبب الأزمات المحتدمة في تونس، وفق شعاراتهم.

ونادى المتظاهرون طويلا باستقالة حكومة هشام المشيشي، وهو المطلب ذاته الذي نقله أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، عن رئيس الجمهورية قيس سعيد، وردّدوا شعار ”استقالة استقالة يا حكومة العمالة“.

وكانت الزيارات الميدانية الأخيرة لرئيس الجمهورية قيس سعيد قد رافقها حضور عدد من مسانديه، الذين يدعون إلى حل البرلمان؛ بسبب الفوضى والعنف اللذين يطغيان على أعماله.

يشار إلى أن الدستور التونسي اشترط لحل البرلمان إجراءات مضبوطة، تقتضي مرور أكثر من 4 أشهر دون التوصّل إلى تشكيل حكومة جديدة، وهو الأمر الوحيد الذي يتيح لرئيس الجمهورية حلّ البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.