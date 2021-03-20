محللون: تشكيل المحكمة الدستورية يهدد بتأجيج الصراع السياسي في تونس

قرر البرلمان التونسي استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية مطلع الشهر المقبل، وسط حالة غير مسبوقة من الانسداد السياسي الذي تعيش البلاد على وقعه منذ شهرين، وذلك في مؤشر يرى محللون أنه قد يزيد في تعميق الخلافات السياسية المتصاعدة بدل حلها.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان، سيكون الخميس 8 أبريل/ نيسان موعدا حاسما لاستكمال انتخاب 3 أعضاء في المحكمة الدستورية، وذلك بعد انتخاب البرلمان عضوا وحيدا، وفشله في انتخاب بقية الأعضاء، نظرا لعدم وجود توافقات سياسية بشأن المرشحين.

والمحكمة الدستورية هي هيئة قضائية عليا، تتكون من 12 عضوا، ينتخب ثلثهم البرلمان، فيما يعين الباقي مناصفة بين المجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية، وكان من المقرر تشكيلها قبل العام 2015، غير أن البرلمان فشل في انتخاب ثلث الأعضاء.

وتختص المحكمة الدستورية باتخاذ قرارات رسمية بشأن دستورية القوانين، وبعزل رئيس الجمهورية من مهامه إذا قام بخرق الدستور، علاوة على البت في النزاعات المتعلقة بصلاحيات رئيسي الجمهورية والحكومة.

ويرى المحلل السياسي الصغير القيزاني أن الدعوات إلى تسريع تشكيل المحكمة الدستورية بعد سنوات من تعطيلها، تريد أطراف سياسية من خلالها خوض صراعات جديدة، بحسب تعبيره.

وأضاف الصغير القيزاني في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن جل الأطراف السياسية في البلاد تنظر إلى المحكمة الدستورية على أنها أداة لتصفية خصومها، عبر تأويل الدستور بحسب ميولاتها وأهدافها، ما يعني أن تشكيلها في هذا الوقت لا يؤدي إلى استمرار الأزمات في البلاد.

وبحسب القيزاني، فإن الأغلبية البرلمانية التي تتزعمها حركة النهضة، تسعى إلى عزل رئيس الجمهورية أو تحجيم دوره في المشهد السياسي عبر المحكمة الدستورية، وهو ما يعني أن تشكيلها سيؤجج الصراعات السياسية بدلا من حلها.

من جهته، اعتبر الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي أن الأغلبية البرلمانية الموجودة في المجلس يمكنها التوافق على استكمال انتخاب حصة البرلمان في المحكمة، وبالتالي تركيزها في أقرب الآجال بما يمكّن من الاستقرار السياسي، بحسب تعبيره.

واعتبر السعيدي، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أن المحكمة الدستورية هي المخولة بحسم النزاعات بين رئيسي الجمهورية والحكومة، ولها كلمة الفصل بخصوص التعديل الوزاري المعلّق منذ حوالي شهرين، ولها أيضا من الصلاحيات ما يسمح لها بضمان استقرار سلطات الحكم في البلاد.

بدوره، يرى المحلل السياسي رياض حيدوري أن طبيعة الانتخاب والتعيين داخل المحكمة الدستورية، التي تساوي في حصص البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء ورئاسة الجمهورية في صلب المحكمة، تمنع أي انحراف ممكن بأعمالها.

وقال حيدوري في تصريحات لـ“إرم نيوز“ إن استقرار الأنظمة السياسية في العالم يقتضي وجود هيئة تحكيم لكل النزاعات التي تعرفها تلك الأنظمة، لافتا إلى أن نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس يقتضي تشكيل المحكمة الدستورية في أقرب الآجال.

ويرجح حيدوري أن يساعد تشكيل المحكمة الدستورية في تونس على بدء إصلاحات سياسية في البلاد، تطال تعديل القانون الانتخابي والنظام السياسي، في سياق القضاء على التشتت في المشهد السياسي.