المغرب يجدد رفضه تدخل الاتحاد الإفريقي بقضية الصحراء

قال وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة مساء الجمعة، إن بلاده غير معنية وغير مهتمة بالبلاغ الذي صدر عقب اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ، الذي انعقد يوم 9 من الشهر الجاري، حول قضية الصحراء المغربية.

ووصف بوريطة الأمر بـ“حدث غير ذي شأن“ بالنسبة للمغرب الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد، وجاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي في الرباط عقب مباحثات أجراها مع وزير الخارجية الغنيني إبراهيم خليل كابا.

وأضاف ممثل الدبلوماسية المغربية : هذا البلاغ هو ثمرة مناورات وخروقات شابت مسطرة المصادقة“، مشيرا إلى أن اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ انعقد في التاسع من مارس، بينما صدرت هذه الوثيقة يوم 19 من الشهر ذاته.

كما أبرز أنه ”خلال هذه الأيام العشر، عبرت أغلبية المجلس عن رفضها لخلاصات المجلس بشكل كتابي. يبدو أنه تم فرض الأمر الواقع وتم تعديل النص“.

وأكد أن ”اجتماع مجلس اﻟﺴﻠﻢ واﻷﻣﻦ ﻟﻼﺗﺤﺎد اﻹﻓﺮﻳﻘﻲ هذا شابته في الأصل عدة خروقات وأثار العديد من علامات الاستفهام بخصوص سياقه، وأهدافه ودوافعه الخفية“ ،حسب تعبيره.

وأضاف الوزير أن الحل ينبغي أن يعكس الموقف الوطني لثلثي الدول الإفريقية التي لا تعترف بجبهة بوليساريو التي تنازع المغرب على الصحراء الغربية، و ”أن غالبية دول القارة تدعم مغربية الصحراء ،لذلك، فنحن نعتبر الأمر حدثا غير ذي شأن“.

وذكر المسؤول المغربي أن ملف الصحراء المغربية مطروح أمام الأمم المتحدة، وبأن اللجنة الثلاثية وحدها المخول لها تتبع قضية الصحراء.

يشار أن القرار 693 تم اتخاذه في القمة الإفريقية المنعقدة في يوليو 2018 بنواكشوط، جدد التأكيد على الاختصاص الحصري للأمم المتحدة باعتبارها إطارا للبحث عن حل للنزاع الإقليمي حول الصحراء الغربية.

فيما تضمن بلاغ مجلس السلم و الأمن للاتحاد الإفريقي ، ما يفيد رغبته في فرض تدخله في الصراع الإقليمي القائم حول الصحراء الغربية ،وهو الأمر الذي يرفضه المغرب.