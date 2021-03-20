من هو "الجنرال الكتوم" الذي عيّنه الرئيس الجزائري مستشارا للدفاع والأمن؟

سلط تقرير نشرته مجلة ”جون أفريك“، الجمعة، الضوء على الجنرال الجزائري بومدين بن عطو، الذي عاد إلى الواجهة بفضل الرئيس عبد المجيد تبون الذي عينه في 18 مارس / آذار مستشارا مكلفا بشؤون الدفاع والأمن، ويوصف بأنه عسكري شديد التكتم والسرية.

وحلّ المراقب العام السابق للجيش بومدين بن عطو محل اللواء عبد العزيز مجاهد الذي شغل هذا المنصب من فبراير إلى سبتمبر 2020 قبل تعيينه كمدير للمعهد الوطني للدراسات والاستراتيجيات الدولية.

ويقول التقرير إنه ”على عكس مجاهد الذي يتعامل بشكل جيد مع وسائل الإعلام، يميل المستشار الجديد للرئيس عبد المجيد تبون إلى تكريس السرية، وهو من مواليد منطقة مسكرة غرب البلاد ويشتهر بكونه خبيرا جيدا في ألمانيا لدراسته هناك، وقد تمت ترقية الضابط الكبير إلى رتبة لواء في يوليو 2012 وهو حاصل أيضا على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الجزائر، وتركزت أطروحته على عقود الأسلحة ونقل التكنولوجيا إلى دول الجنوب، وبعد تقاعده في 2018 كان يدرس أيضا في معهد العلوم السياسية في الجزائر العاصمة“.

🔹المراقب العام للجيش سابقا اللواء بومدين بن عتو أنهيت مهامه سنة 2018 من طرف بوتفليقة صادق المعيّن تبون على تعييه كمستشار في رئاسة الجمهورية مكلفا بالشؤون المتصلة بالدفاع والأمن pic.twitter.com/XhdluP7sc4 — 🇩🇿الحراك_الشعبي_الجزائر🇩🇿 (@YeTNa7W_GA3) March 17, 2021

وبدأت مسيرة بن عطو المهنية بالفعل في سبتمبر 2004 عندما تم تعيينه بموجب مرسوم رئاسي في مديرية الاتصالات والمعلومات والتوجيه بالجيش ثم بدأ سياسة انفتاح هذه المؤسسة وتيسير الندوات والدورات التدريبية للصحفيين من وسائل الإعلام العامة والخاصة.

توقفت مسيرته المهنية في صيف 2018 كجزء من عملية تطهير كبرى قادها الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وقائد الجيش أحمد قايد صالح، وفي 22 أغسطس من العام نفسه أقيل بومدين بن عطو من منصبه كمراقب عام للجيش وحل محله المدير المركزي السابق للإدارة اللواء الحاج زرهوني كما تمت إقالة رئيس المديرية المركزية لأمن الجيش منذ عام 2013 اللواء محمد تيريتش المعروف بـ ”الأخضر“.

ويشير التقرير إلى أنه ”قبل فترة وجيزة من تهميشه كان بومدين بن عطو يسافر إلى موريتانيا في إطار مهمة تعاون مع الجيش الموريتاني“.