مصدر أمني: قتلى وهدم 3 منازل خلال اشتباكات مسلحة في طرابلس

قال مصدر أمني في العاصمة الليبية طرابلس، ليل الجمعة، إن مسلحين تابعين لميليشيات غنيوة الككلي، داهموا عدة منازل لمواطنين في طرابلس، على خلفية البحث عن شقيق زعيم الميليشيات المخطوف منذ عدة أيام، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات مسلحة أسفرت عن سقوط قتلى، وهدم 3 منازل.

وأضاف المصدر الأمني في مديرية أمن طرابلس في تصريح لـ”إرم نيوز”، مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن مجموعة مسلحة تابعة لجهاز دعم الاستقرار الذي يقوده ”غنيوة الككلي“ داهمت عدة منازل في منطقة الهضبة جنوب طرابلس.

وأشار المصدر إلى أن المداهمة استهدفت استراحة يملكها أحد العناصر القيادية السابقة في مجموعة ”غنيوة“، ويدعى أيمن الككلي، ويلقب بـ“الأحول“.

وأوضح أن العملية أسفرت عن الاستيلاء على 4 مركبات تحمل سلاحًا متوسطًا، واحدة منها تحمل سلاحًا متوسطًا معروفًا بسلاح 23 .

ووفق المصدر، فإن العملية أسفرت عن مقتل عدة أشخاص، ولم يتم التأكد من عددهم، غير أن المعلومات الأولية تقدر عددهم بسبعة أشخاص من الطرفين، كما تم هدم 3 منازل محيطة بمنزل أيمن ”الأحول“.