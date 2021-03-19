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الجزائر.. توقيف موظف بتهمة استغلال...
تاريخ النشر: 19 مارس 2021 16:00 GMT
تاريخ التحديث: 19 مارس 2021 16:55 GMT

الجزائر.. توقيف موظف بتهمة استغلال النفوذ وإفشاء أسرار لدولة أجنبية

أوقفت قوات أمن الجزائر العاصمة يوم الجمعة، موظفا في مؤسسة عامة، قالت إنه تورط في استغلال النفوذ وتلقي الرشوة، وأفشى أسرار مؤسسة وطنية إلى عملاء دولة أجنبية.

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المصدر: الجزائر ـ إرم نيوز

أوقفت قوات أمن الجزائر العاصمة يوم الجمعة، موظفا في مؤسسة عامة، قالت إنه تورط في استغلال النفوذ وتلقي الرشوة، وأفشى أسرار مؤسسة وطنية إلى عملاء دولة أجنبية.

وبحسب بيان مصالح أمن محافظة الجزائر، فقد تم استرجاع مبلغ 8 ملايين يورو وعقارات داخل وخارج البلاد خلال العملية.

ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن مصدر قضائي قوله: ”إن الملف يتعلق باستيراد كميات من القمح لا تنطبق مع المواصفات المطلوبة، واعتبر خبراء أن توريدها مضر بالاقتصاد الجزائري“.

وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، كان قد أمر بإيداع المفتش العام السابق للديوان الوطني للحبوب الحبس المؤقت بتهمة ”التجسس الاقتصادي والمساس بالاقتصاد الوطني وتلقي امتيازات في منح صفقات عمومية“ .

وكان المفتش العام يشغل منصب مدير التجارة الخارجية بالديوان، وهو أحد المسؤولين المباشرين عن استيراد القمح من الخارج.

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