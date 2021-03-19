احتجاجات حاشدة بعد طرد الجزائر مزارعين مغاربة من منطقة حدودية (صور)

تظاهر مئات الأشخاص، الخميس، في فجيج جنوبي شرق المغرب، احتجاجا على طرد الجزائر مزارعين مغربيين يُسمح لهم عادة بزراعة التمور في هذه المنطقة الحدودية.

وأثارت عملية الطرد هذه توترا في هذه البلدة الصغيرة المعروفة بواحتها، حيث سار حشد غاضب ضم رجالا ونساء وأطفالا، على مدى ساعتين مرددين شعارات غاضبة. وأغلقت كل متاجر البلدة.

وتشمل عمليات الطرد حوالى ثلاثين عائلة.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية في خبر أوردته ليل الأربعاء الخميس أن السلطات الجزائرية أعطت المزارعين المغربيين الذين يستثمرون هذه الأراضي، مهلة متفقا عليها لإخلاء المكان وقد أغلقت كل المعابر الحدودية عند منتصف ليل الأربعاء كما كان معلنا.

وفي الجانب المغربي نظمت السلطات المحلية خلال الأسبوع الحالي اجتماعا مع السكان المعنيين للبحث في الحلول الممكنة للتخفيف من تبعات هذا القرار الموقت، على ما جاء في بيان أورده موقع ”ميديا 24“ المغربي.

وكان المتظاهرون ينوون التوجه الخميس إلى الحدود قرب المنطقة الزراعية المتنازع عليها لكن حاجزا للشرطة منع وصولهم.

وتظاهر الكثير من الشباب إلى جانب المزارعين للتنديد بغياب فرص العمل في هذه المنطقة العالقة بين منطقة صحراوية وجبال.

وقال المزارع عبدالملك بوبكري (71 عاما) إن الجزائر والمغرب يسمحان للمزارعين بالعمل منذ ثلاثين عاما من دون مشاكل ”ولا نعرف إلى من نتوجه“ وهو اضطر إلى التخلي عن قطعة أرض مزروعة بأشجار النخيل كانت تؤمن لقمة العيش لعائلته.

وجاءت الخطوة الجزائرية إثر اتخاذ السلطات الجزائرية لقرار يقضي بمنع ولوج هذه المنطقة ابتداء من يوم 18 آذار/ مارس الجاري.

وكانت قوات جزائرية قد دخلت المنطقة خلال شهر فبراير/ شباط الماضي، وأجرت دراسات وانسحبت، وعادت لجنة سياسية وعسكرية إلى المنطقة قبل أيام، وأمرت المزارعين المغاربة بالانسحاب تحت طائلة التهديد بالاعتقال.

وأكدت وسائل إعلام جزائرية، أن هذه الخطوة تنطلق من اتفاقية لترسيم الحدود بين الرباط والجزائر وقعت سنة 1972 ويحق بمقتضاها للجزائر استرجاع أراضيها في أي وقت.

وذكر التلفزيون الجزائري، أن الجيش أنزل وحدات برية بالقرب من المنطقة.

وقال موقع ”هسبريس“ المغربي، إن ”عشرات المغاربة، حزموا يوم الخميس، أمتعتهم تاركين أراضيهم وخيراتها وأشجار النخيل التي غرسوها منذ سنوات“.

ووفق المصدر ذاته، ”خلّف القرار الجزائري استياء عدد من المواطنين الذين كانوا يعيشون أساساً على أشجار النخيل في منطقة العرجة، وأصبحوا بين عشية وضحاها بدون مورد رزق في ظل صعوبة المناخ الصحراوي الجاف في المنطقة“.

وتطالب هيئات سياسية السلطات المغربية بتوفير البديل للمتضررين الذين يقدر عددهم بالعشرات.

ولم تعلق السلطات المغربية -حتى الآن- على هذا القرار الجزائري، إلا أن بعض الأحزاب بالمملكة أعربت عن أسفها من القرار الجزائري.

وأعادت هذه الخطوة إلى الأذهان أحداث عام 1975، أو ما سمي آنذاك بـ“المسيرة الكحلة“ (المسيرة السوداء)، عندما قام النظام الجزائري بطرد حوالي 75 ألف مواطن مغربي من الجزائر بسبب نزاع الصحراء.

وتشهد المنطقة الحدودية بين الجزائر والمغرب توترات منذ نحو 50 عاماً، فقد اندلعت حرب بين الدولتين في العام 1963 بسبب الخلاف حول هذه المنطقة، وعرفت باسم ”حرب الرمال“.

ويوجد تداخل بين بلدات مغربية وجزائرية في عدد من النقاط الحدودية بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة الجزائرية في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا بعد أحداث معبر الكركرات، واعتراف إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة الرباط على الصحراء الغربية، وهي تطورات أزعجت الجزائر.