تونس.. نائب عن حركة النهضة يعتدي على البرلمانية زينب السفاري ويحطم هاتفها (فيديو)

تداول ناشطون تونسيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يوم الخميس، مقطع فيديو، قالوا إنه يظهر لحظة تهجم النائب عن كتلة حركة النهضة ناجي الجمل، على زميلته في البرلمان زينب السفاري.

وأظهر الفيديو النائب الجمل في حالة تشنج وصراخ وعند تفطنه لقيام النائب زينب السفاري بتصويره، عمد إلى مهاجمتها، وسحب هاتفها عنوة، وألقاه أرضا.

وتدخل الحاضرون لإبعاد ناجي الجمل عن زينب السفاري.

وتوجهت السفاري إثر الحادثة إلى رئيسة كتلتها (الحزب الدستوري) عبير موسي لإعلامها بتعرضها للاعتداء، وتكسير هاتفها.

وعلق النائب ناجي الجمل على الفيديو المتداول، وذلك في منشور له عبر حسابه في فيسبوك، تداوله ناشطون ومواقع إخبارية محلية.

وقال الجمل في منشوره: ”تابعتم بلا شك عربدة كتلة حزب الدستوري الحر من بداية المدة النيابية، ابتدأت برفض أداء اليمين كباقي النواب ثم بالاعتصام داخل الجلسة العامة وتعطيل عمل اللجان ثم ابتكرت أسلوبا جديدا في بث مباشر لأشغال مكتب مجلس نواب الشعب وتصوير كل نائب وهو عمل مخالف لنص النظام الداخلي والقانون“.

وأضاف: ”منذ يومين بادرت بالتنقل بين زوايا المجلس ومكاتبه لتسبّ هذا وتشتم ذاك غير مراعية لأبسط قواعد الاحترام.. ووصفت موظفي المجلس بأبشع النعوت“..

وتابع: ”اليوم وهي تواصل غيّها وتعديها على حرية الحاضرين بتصويرهم دون إذن منهم.. نبهت عليها مرارا أن لا تصورني وإلا سأمنعها بكل الوسائل فتمادت فاضطررت لافتكاك هاتفها ورميه أرضا فحاولت الاعتداء علي وتدخل الحاضرون لفك الاشتباك“.

وحول اتهامه بصفع النائب زينب السفاري، قال الجمل: ”البعض يتهمني بصفعها.. لم أضرب امرأة وأنا شاب في مقتبل العمر هل سأفعلها وأنا جد… اسألوا الشهود من نواب وموظفين واعلاميين يأتيكم الخبر اليقين“.

