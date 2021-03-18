بعثة الأمم المتحدة تدعو إلى الإسراع بالإفراج عن المحتجزين قسريًا في ليبيا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حكومة الوحدة الوطنية الجديدة إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن جميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني في ليبيا، سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية أو في أماكن الاحتجاز السرية، التي تديرها جماعات مسلحة.

وعبّرت البعثة، في بيان، عن قلقها بشأن سلامة عبد الخالق محمد مصباح إبراهيم، أحد مسؤولي المصرف الليبي الخارجي، الذي تم اعتقاله بشكل تعسفي في وسط طرابلس بالـ9 من شهر فبراير/شباط الماضي، من قبل جماعة مسلحة ولا يزال مصيره مجهولًا.

وناشدت البعثة السلطات القضائية بالتدخل الفوري والإفراج عن إبراهيم أو تقديمه لمحكمة مختصة دون تأخير، تماشيًا مع الالتزامات الوطنية لليبيا، والتعهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، اليوم الخميس، حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى إعطاء الأولوية للإفراج عن كافة المحتجزين والمعتقلين قسرًا بشكل غير قانوني في عموم البلاد.

وطالبت، في بيان، بالإفراج عن المحتجزين سواء في مراكز الاحتجاز الرسمية التابعة لوزارة الداخلية، أو الأجهزة الأمنية التابعة لرئاسة الوزراء، أو في أماكن الاحتجاز السرية التي تديرها جماعات مسلحة.

وأكدت اللجنة أن ملف الأسرى والمحتجزين على أساس الهوية والمواقف السياسية من يكتسب أهمية خاصة على المستوى الإنساني والقانوني والوطني، وأن تسوية هذا الملف تأتي في إطار الإعداد والترتيب وتهيئة الظروف الملائمة لتحقيق المصالحة الوطنية الاجتماعية الشاملة في البلاد.