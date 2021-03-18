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في خطة قدمتها لحكومة دبيبة.. المنقو...
تاريخ النشر: 18 مارس 2021 19:28 GMT
تاريخ التحديث: 18 مارس 2021 19:35 GMT

في خطة قدمتها لحكومة دبيبة.. المنقوش تعتزم تغيير سفراء وتقليصهم‎

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش،اليوم الخميس، عزمها تغيير رؤساء البعثات الدبوماسية في الخارج وتقليص عددهم.

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المصدر: خالد أبو الخير -إرم نيوز

أكدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش،اليوم الخميس، عزمها تغيير رؤساء البعثات الدبوماسية في الخارج وتقليص عددهم.

وأشارت المنقوش، في برنامج العمل الخاص بالوزارة الذي قدم اليوم لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، أنها بصدد تغيير السفراء وتقليصهم، وتقليص الملحقين بكل سفارة والعمل على تسمية سفراء جدد.

وأفاد المكتب الإعلامي للوزارة أن من ضمن البرنامج المقدم تقديم تقارير أسبوعية لكل سفارة بالخارج وتقييمها بما يتفق مع السلك الدبلوماسي والقوانين المعمول بها وفق اللوائح الخاصة بوزارة الخارجية.

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