المغرب.. بنكيران يتراجع عن مقاطعة قياديي "العدالة والتنمية" ويتمسك بتجميد عضويته

أعلن عبدالإله بنكيران، الأمين العام السابق لحزب ”العدالة والتنمية“ المغربي، اليوم الخميس، التراجع عن مقاطعة عدد من القياديين في الحزب الحاكم؛ وفي مقدمتهم الأمين العام رئيس الحكومة المغربية سعدالدين العثماني، بينما قرر الإبقاء على قراره القاضي بتجميد عضويته في هياكل ”العدالة والتنمية“.

وأوضح بنكيران، في إعلان مكتوب بخط يده، أن قراره جاء ”إكراماً للأخوين الأستاذ عبدالرحيم الشيخي، والدكتور عز الدين توفيق“، مبينًا أنه ”استجابة لطلبهما أعلن التراجع عن قرار قطع العلاقات مع السادة الواردة أسماؤهم في البلاغ السابق مع تأييد الباقي“.

وقبل أيام، أعلن بنكيران تجميد عضويته في الحزب الحاكم بشكل نهائي، وذلك عقب مصادقة الحكومة على مشروع ”تقنين القنب الهندي“.

وأوضح رئيس الحكومة المغربية السابق (2012 – 2016)، حينها، قطع علاقاته مع العثماني، وعدد من القادة البارزين في الحزب الإسلامي المثير للجدل، وفي مقدمتهم مصطفى الرميد ولحسن الداودي وعبد العزيز الرباح ومحمد أمكراز.

وتعكس هذه التطورات حدّة الأزمة التي يعيشها الحزب، والصراع بين تياري العثماني وبنكيران.