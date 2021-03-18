السجن 48 سنة بحق تونسيين متهمين بالانتماء لتنظيم داعش

قضت محكمة في تونس، اليوم الخميس، بسجن 10 متهمين تونسيين 48 سنة لكل واحد منهم، مع النفاذ العاجل؛ بعد إدانتهم بالمشاركة في أعمال ”إرهابية“.

وبحسب إذاعة ”موزاييك أف أم“ المحلية، فإن المدانين شكلوا خلية ”إرهابية“ بايعت تنظيم داعش، وحرضت الشبان والفتيات على السفر إلى بؤر التوتر في سوريا وليبيا.

ويمثل ملف تسفير التونسيين إلى بؤر القتال خلال عامي 2012 و 2013، أكثر الملفات القضائية إثارة للجدل في تونس، حيث تطالب العديد من الجهات الحقوقية بفتحه؛ لكشف الجهات التي قدمت الغطاء السياسي لمشاركة تونسيين في أعمال خارج البلاد.

وتشكلت لجنة برلمانية، في يناير/ كانون الثاني 2017؛ للبحث في مسؤولية تسفير التونسيين إلى بؤر القتال، غير أن التجاذبات السياسية أفشلت أعمالها، وأعلنت رئيستها فاطمة المسدي آنذاك استقالتها من رئاسة اللجنة، متهمة حركة النهضة بتعمد تعطيل الحقيقة.

وتفيد تقديرات محلية، بأن نحو 3 آلاف تونسي تم تسفيرهم إلى بؤر القتال في السنوات التي تلت ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 في تونس.