ليبيا.. رئيس أركان حكومة الوفاق يخالف قرارات الدبيبة ولجنة "5+5"

أصدر محمد الحداد رئيس الأركان في حكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايتها، قرارا بتعيين إمحمد قوجيل آمر الطيران الحربي في طرابلس، في منصب رئيس الأركان الجوية.

وجاء قرار الحداد مخالفا لما تم التوصل إليه من قرارات في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة ”5+5“ والتي حظرت تعيين أي شخص في أي منصب عسكري في غرب البلاد حتى يتم توحيد المؤسسة العسكرية، كما أن القرار يأتي مخالفا لقرارات رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

يذكر أن الدبيبة أصدر قرارا بإبطال عدة قرارات، تم توقيعها في بعض الوزارات في حكومة الوفاق، والحكومة الليبية خلال الأيام الماضية، بأثر رجعي.

وأشار الدببية الثلاثاء، إلى أن ”كل الإجراءات المتخذة، والتي تخالف المهام التسييرية وتصريف الأعمال بالوزارات، تعد باطلة وبدون أي أثر قانوني“.