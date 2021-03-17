ليبيا.. الحكومة الجديدة تطالب بالإفراج عن المعتقلين في السجون غير الشرعية

قالت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم عبدالرحمن، اليوم الأربعاء، إن الوزارة تعمل على تشكيل لجنة للإفراج عن المعتقلين في سجون غير شرعية.

وأكدت الوزيرة، عقب استلامها حقيبتها الوزارية صباح اليوم، أن اللجنة ستشكل في غضون 15 يوماً، وستكون بمشاركة دولية لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية على الإفراج عن المعتقلين في سجون لا تمت للدولة بصلة.

ودعت حليمة، في بيان نقله المكتب الإعلامي للحكومة، كل الجهات غير المعترف بها بالدولة الليبية إلى الإفراج السريع وغير المشروط عن المواطنين الليبيين المسجونين بغير وجه حق، ومن غير وجود أي تهم أو أوامر قبض حيالهم.

وأكدت الوزيرة أنها لن تدخر جهدًا للعمل على إطلاق سراحهم، وأنه سيتم وضع عقوبات ومساءلة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن لهؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أنها بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل بهذا الخصوص، ووضع خطة لضمان نجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا وخارجها على هذا الملف.

يشار إلى أن 3 آلاف سجين على الأقل يرزحون في سجن معتيقة الذي تسيطر عليه ميليشيا قوة الردع الخاصة، التي صار اسمها جهاز ”الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة“، الذي أنشأه رئيس المجلس الرئاسي السابق فايز السراج، ومعظهم مسجونون دون محاكمة.