المغرب.. مواجهات بين الأساتذة المتعاقدين والأمن (فيديو)

اندلعت، الأربعاء، مواجهات بين المعلمين المتعاقدين وقوات الأمن بالعاصمة المغربية الرباط، في ثاني أيام احتجاجهم للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.

وحاول المئات من أعضاء تنسيقية أساتذة التعاقد- أو الذين فرض عليهم التعاقد كما يطلقون عليها- التوجه إلى منزل رئيس الحكومة السابق عبدالإله بنكيران، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم فغيروا الوجهة نحو ساحة باب الحد.

ووفق صفحة التنسيقية على ”فيسبوك“، فإن عناصر الأمن أوقفوا بعض المحتجين ثم تم اصطحابهم إلى مركز الشرطة التابع لباب الحد.

وتطالب هذه الفئة من المدرسين باستئناف الحكومة الحوار معهم والعمل على إدماجهم في الوظيفة العمومية، بدل أن يعملوا بمقتضى عقد مؤقت.

وسبق أن نظم أعضاء التنسيقية احتجاجات بمختلف المدن المغربية في نهاية العام الماضي رغم الوضع الوبائي، ومن ثم مسيرات بمدينتي الرباط والدار البيضاء في كانون الثاني/يناير 2021 شهدت كلها مواجهات مع الأمن، وأدت إلى توقيف البعض منهم والحكم عليه بدفع غرامات أو بالسجن مع وقف التنفيذ.