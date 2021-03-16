تقرير لجنة الخبراء يحذّر من منح ميليشيات غرب ليبيا "شرعية غير مستحقة"

حذّر تقرير أممي من نفوذ الميليشيات في غرب ليبيا، ومن إعطائها ”شرعية غير مستحقة“، مشيرا إلى أن منحها تلك الشرعية من قبل سلطات المجلس الرئاسي السابق بقيادة فايز السراج، ساهم في خلق احتدام داخل الهيكل الأمني.

وقال تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة في ليبيا، إن قيادات هذه المليشيات تعتمد أسلوب الابتزاز عبر انتشار ظاهرة التسجيل الصوتي، والابتزاز لدى المليشيات للحصول على مناصب حكومية للتنفذ داخل السلطة والمال في ظل حكومة السراج، مشيرا إلى استمرار ظاهرة التهريب، خاصة شبكات التهريب من مدن زوارة وأبو كماش، واصفا ما يحدث بأن هذه المناطق “ لم تفقد قدرتها على القيام بعمليات التهريب غير المشروعة“.

وأكد التقرير الذي جاء في 555 صفحة، قيام شركة ”صادات“ التركية شبة العسكرية، بتدريب مليشيات غرب ليبيا.

وأشار التقرير النهائي للجنة الخبراء بلجنة العقوبات، المشكلة من مجلس الأمن حول ليبيا، والذي حمل رمز S/2021/229 أن شركة ”صادات“ قدمت تدريبات عسكرية لميليشيات تابعة لحكومة فايز السراج، المنتهية ولايتها، كما قامت بالإشراف ماليًا على 5000 مرتزق سوري في ليبيا.

وأوضح التقرير الأممي أن القبض على كل من أبوعبد الله الليبي، زعيم داعش في ليبيا، وحسن الوشي، زعيم تنظيم القاعدة بدول المغرب العربي، من قبل الجيش الليبي، وقيامه بتفكيك وضبط عدد من الخلايا الإرهابية ساهم في تراجع عدد الهجمات الإرهابية.

ودعا التقرير، إلى ضرورة أن يقوم مجلس الأمن بتفتيش الشحنات التي تصل إلى ليبيا، لمنع وصول الأسلحة، مؤكدا استمرار وصول السلاح إلى ليبيا بشكل غير شرعي.