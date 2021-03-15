لويزة حنون: حزب العمال قرر مقاطعة الانتخابات التشريعية المقبلة

قررت اللجنة المركزية لحزب العمال الجزائري، اليوم الإثنين، بشبه إجماع عدم المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة المزمع إجراؤها في يونيو/حزيران المقبل.

وأكدت الأمينة العامة للحزب لويزة حنون، أن قرار عدم المشاركة هو ”استراتيجي وليس تكتيكيا“، مشيرة إلى أن ”الحزب سطر خطة عمل تتمحور حول نظرة النضالات العمالية والشعبية، والسعي لتقديم الدعم للتعبئة الشعبية من خلال المساعدة على التنظيم الذاتي وتشجيع النقابات على تحمل مسؤوليتها“، وفق قولها.

وأضافت لويزة حنون في مؤتمر صحفي عقدته ظهر الإثنين بمقر الحزب، أن ”التشريعات المقبلة لن تفرز أي تحول ديمقراطي بل على العكس سوف تحمل في طياتها مخاطر بالقضاء على التعددية الحزبية بواسطة الجهاز السياسي الذي تم تأسيسه من قبل السلطة لبسط سلطتها بواسطة المجتمع المدني”.

واعتبرت الأمينة العامة للحزب، وأحد أبرز وجوه المعارضة في الجزائر، أنّ ”النظام يستعمل مجتمعا مدنيا مفبركا لتدمير الديمقراطية السياسية عبر نظام شمولي يشرع الفساد السياسي“، موضحة أنّ ”الانتخابات التشريعية المقبلة لن تساهم في تقوية مناعة الأمة المدمرة جراء بقاء النظام واستمرار سياسته القاتلة“. وفق تعبيرها.

ووفق الأمينة العامة لحزب العمال، فإن ”هذه الانتخابات ليست مطلبا شعبيا، بل محاولة لإنقاذ النظام المنتهي الصلاحية والمتعفن“، مضيفة أن ”الموعد الانتخابي المقبل لن يحل المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها البلاد، كما لن تساهم في تصويب الخيارات الاقتصادية والاجتماعية التي تقودها الحكومة وتطبقها والتي تفاقم الأوضاع الاجتماعية للجزائريين“.