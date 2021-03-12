العثماني يوجه رسالة لأعضاء "العدالة والتنمية" بشأن قرار بنكيران

دعا الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، أعضاء حزبه، إلى عدم التعليق في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، على قرار سلفه عبدالإله بنكيران بتجميد عضويته في الحزب وقطع علاقته بأربع من أعضائه على رأسهم العثماني.

وذكر الموقع الرسمي للحزب ليلة الجمعة، أن العثماني وهو رئيس الحكومة المغربية، أكد أن ”الأمانة العامة للحزب ستتدارس هذا الموضوع لتتخذ المبادرات المناسبة وبالشكل المناسب الذي يساهم في استيعاب النقاش، ويعزز سبل التفهم والتفاهم، سعيا لتوجيه جهود الحزب لما فيه مصلحة الوطن ومصلحة الحزب.“

وكان عبدالاله بنكيران، رئيس الحكومة السابق والأمين العام السابق للحزب الإسلامي، قد أعلن أنه قرر تجميد عضويته في الحزب بسبب تصويت ممثليه في الحكومة على مشروع قانون القنب الهندي.

كما أعلن عن قطع علاقته بسعد الدين العثماني ومصطفى الرميد، ومحمد امكراز، وعزيز الرباح، إضافة إلى الوزير السابق لحسن الداودي.

وكان الداودي أول من علق على قرار بنكيران، حيث قال لموقع ”كود“ المغربي ردا على سؤال حول سبب قطع بنكيران علاقته به: ”عليكم أن تطرحوا عليه هو هذا السؤال، خصوصا أنني لست عضوا في الحكومة ولا علاقة لي بالتصويت على مشروع القانون“.

وأضاف الداودي أن ”موقفه من القنب الهندي معروف منذ سنوات، وأنه كان يصرح بأن تلك النبتة ثروة وطنية تستعمل في غير محلها“.

ومن المتوقع أن تضاعف خطوة بنكيران من متاعب العثماني، الذي يخشى من موجة استقالات جديدة في حزبه، خصوصاً وأن بنكيران يتمتع بوضع استثنائي وله أنصار كثر.

ويعكس هذا التصعيد حدّة الأزمة التي يعيشها الحزب والصراع بين تياري العثماني وبنكيران.

وصادقت الحكومة المغربية، يوم الخميس، على مشروع لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي لاستعمالات طبية وصناعية، وهي النبتة التي يستخرج منها مخدر الحشيشة، حيث يعد المغرب أكبر منتجيها في العالم.

وهذه أول مرة تتبنى فيها السلطات رسميًا مشروعًا لتقنين زراعة القنب الهندي لاستعمالات مشروعة، بعدما ظل الموضوع يثير جدلًا واسعًا منذ سنوات.