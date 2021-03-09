ليبيا.. التأجيل الثاني يتسبب بمشادات بين عدد من النواب وعقيلة صالح

شهدت جلسة مجلس النواب يوم الثلاثاء والتي كان من المفترض أن تناقش مسألة منح الثقة للحكومة من عدمها، مناقشات حادة بين رئيس المجلس عقيلة صالح وبعض النواب، الذين طالبوا الأخير بضرورة استكمال الجلسة والتصويت على منح الثقة وعدم التأجيل للمرة الثانية على التوالي.

ووفق مصدر شارك بالجلسة فإن النقاش احتد بين عقيلة صالح وبعض النواب المطالبين باستمرار الجلسة، وعدم رفعها لمنح الثقة للحكومة الجديدة.

وقال المصدر الذي صرح لـ”إرم نيوز” مفضلا عدم ذكر اسمه، إنه بمجرد تعليق الجلسة وقطع البث التلفزيوني المباشر، حدثت نقاشات حادة بين رئيس المجلس وبعض النوابـ الذين طالبوا عقيلة بضرورة استكمال الجلسة، غير أنه رفض ذلك مما أدى إلى حدوث مشادات انتهت بخروج عقيلة صالح من القاعة، وسط حالة من الاحتقان.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل تعليق الجلسة، قاطع عقيلة صالح أسئلة النواب، ووجه حديثه للدبيبة قائلا: ”لا يوجد معرقل لحكومة الوحدة الوطنية، وبإمكانك غدا عرض التشكيلة الكاملة، ومجلس النواب سينظر في منح الثقة“.

وكان الدبيبة ذكر في معرض رده على استفسارات النواب ”أن هناك من يحاول الاصطياد في الماء العكر، ويريد عرقلة منح الثقة، مشددا على استعداده لاستكمال الحكومة في نفس الجلسة، بعد تغيير الشخصيات المتحفظ عليها“ مشيرا إلى أن لديه بدائل، ويريد فقط معرفة الأسماء التي يوجد بشانها تحفظات لتغييرها، طالبا ساعة من الوقت لإجراء أي تعديل يقترحه النواب.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عن تعليق الجلسة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمزيد من المشاورات.