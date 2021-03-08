ليبيا.. المشري يبحث عن دور في المرحلة القادمة عبر رسالة إلى عقيلة صالح

طالب رئيس المجلس الاستشاري للدولة في ليبيا، خالد المشري، الإثنين، بضرورة التوافق مع مجلس الدولة حيال أي قرارات تتخذ من قبل البرلمان الليبي حيال إنجاز أي استحقاقات قادمة.

وأشار المشري عبر رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إلى ضرورة أن تتم مشاركة مجلس الدولة بناء على ما تم اتخاذه من إجراءات في الاتفاق السياسي، عبر حوار الصخيرات.

وأوضح المشري أن المادة“12″ من الاتفاق السياسي، تؤكد بأن كافة المؤسسات تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري وتعديلاته الملحقة بهذا الاتفاق، بعد إقراره ودخوله حيز التنفيذ.

وأضاف المشري في رسالته إلى صالح، بأن أي تعديل جديد يطرأ، لابد أن يلتزم فيه مجلس النواب، ومجلس الدولة بالتوافق بينهما على صياغة هذا التعديل.

وأوضح المشري في آخر رسالته بضرورة تنفيذ ما جاء في الاتفاق السياسي حتى يتجنب البرلمان الطعون الدستورية، وفق رسالة المشري.

وبحسب الخبير القانوني الدكتور سليمان الهادي، فإن ما استند عليه المشري، تنسفه نصوص المادة (12) من الأحكام الإضافية على أنه ”تستمد كافة المؤسسات المنصوص علیھا في الاتفاق السیاسي اللیبي شرعیتھا من الإعلان الدستوري، وتعدیله الملحق بھذا الاتفاق، بعد إقراره واعتماده كاملاً وتوقیعه ودخوله حیز التنفیذ“.

وأوضح الهادي في تصريح لـ“إرم نيوز“ بأن هذا الأمر يعني أن الاتفاق السياسي يمرّ بثلاث مراحل، الأولى إقرار الاتفاق واعتماده كاملاً، والثانية التوقيع عليه، أما الثالثة دخوله حيز النفاذ.

وأضاف الهادي أن المرحلة الأولى وما شملتها من ألفاظ، لا تعني في الحقيقة شيئا استنادا إلى القانون، إلا أن المرحلة الثانية، وهي التوقيع تشكل فعلا وإرادة تُنتج أثرا قانونيا، والمرحلة الثالثة هي مرحلة إجرائية تجعل من الاتفاق ناجزاً، وجزءاً لا يتجزأ من المنظومة القانونية الوطنية، فلا يكفي لإبرام العقود وجود إرادة، بل يلزم أن تتخذ هذه الإرادة شكلا أو مسلكا يعبر عمّن صدرت عنه وفقا للقانون.

وبحسب الهادي فإن هناك نصوصاً أُخرى في الاتفاق السياسيّ فرّقت ما بين عملية التّوقيع، وعملية الدّخول حيّز التنفيذ.