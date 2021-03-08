المحجوب: مراقبون دوليون وصلوا بنغازي وعقدوا اجتماعا مع قادة بالجيش الليبي

قال اللواء خالد المحجوب، مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي: إن مراقبين دوليين وصلوا اليوم الإثنين، إلى مدينة بنغازي، وعقدوا اجتماعا مع مسؤولين عسكريين.

وبين المحجوب في بيان، أن ”لجنة الخبراء المتقدمة للمراقبين الدوليين، ولجنة البعثة الأممية الخاصة بتنسيق المسار العسكري، عقدت فور وصولها إلى مدينة بنغازي، اجتماعا موسعا مع ”لجنة 5″ بالقيادة العامة، وعضوي اللجنة الأمنية الفرعية واللجنة الفرعية العسكرية الخاصة بنزع الألغام، وذلك لنقاش ترتيبات بدء عمل المراقبين الدوليين“.

وأشار المحجوب، إلى أن الاجتماع ناقش وضع خريطة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه، وما تم إنجازه بخصوص عمل المراقبين الدوليين وأداء مهمتهم والتنسيق مع ما تم إعداده في خطة توزيع المراقبين التي سبق وأعدتها اللجنة المشتركة (5+5)، وذلك تمهيدا للاجتماعات النهائية في سرت، بالالتئام لكامل أعضاء (لجنة 5+5) لاستكمال ما تبقى من نقاط لآلية العمل الميداني، واتمام فتح الطريق الساحلي الذي بدء العمل عليه طيلة المدة الماضية، بعد أن اتخذت الإجراءات المتعلقة بنزع الألغام، وإعادة تمركز القوات العسكرية واستلام القوة الأمنية لعملها حسب المراحل وبالأعداد المستهدفة بما يؤمن طريقا آمنا للمواطنين“.

وتناول الاجتماع أيضا، عددا من النقاط التي أبدتها (المجموعة 5) التابعة للقيادة العامة فيما يخص إجلاء القوات الأجنبية والمرتزقة، واستكمال مقررات جنيف التي تم التوقيع عليها.

وأشار اللواء المحجوب، إلى أن البعثة الأممية ”أشادت بجاهزية وانضباط القوات المسلحة في تنفيذ الاتفاق ومراحله، وروح التعاون والوطنية التي اتسمت بها المجموعة العسكرية (5+5)، ومدى حرصهم على المضي قدما في استكمال عملهم، والتغلب على المعوقات والصعاب، والمرونة العالية التي جعلتهم فريقا واحدا هدفه استقرار وتأمين الوطن وتحقيق سيادته“ على حد قوله.