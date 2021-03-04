طائرة مجهولة تقصف شاحنة سودانية على الحدود مع ليبيا

قال مصدر أمني في مدينة الكفرة جنوبي شرق ليبيا، إن شاحنة نقل ثقيل مملوكة لأشخاص سودانيين، تعرضت لقصف جوي من طائرة مجهولة الهوية.

ووفق الضابط في أمن الكفرة توفيق الزوي، فإن الشاحنة التي كانت تحمل على متنها عدة سيارات صغيرة من ليبيا، كانت تقصد الحدود الليبية السودانية، وعند نقطة مثلث الحدود بجبل العوينات أغارت عليها طائرة حربية.

وبين الزوي، في تصريح لـ“إرم نيوز“، أنه وفقا لشهادة بعض الأشخاص الذين رجعوا للحدود الليبية، فإن الطائرة قصفت أولا بجانب الشاحنة في عملية تحذير لمن كانوا موجودين داخلها لمغادرتها.

وأضاف الزوي أن السائق ومن معه تركوا السيارة، وأسرعوا بعيدا عنها، ثم عادت الطائرة مرة أخرى، وصوبت نيرانها للشاحنة مباشرة.

وأشار إلى أن ”الاحتمال الأكبر أن تكون الطائرة الحربية مصرية؛ نظرا لقيام الطيران الحربي المصري بجولات استطلاعية شبه دائمة لمثلث الحدود الليبي المصري السوداني“.