البرلمان الليبي يعلن التصويت على منح الثقة لحكومة الدبيبة الإثنين المقبل

يصوت البرلمان الليبي، في الـ8 من شهر آذار/مارس الجاري، على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المُكلف عبدالحميد الدبيبة.

وأكد المتحدث باسم مجلس النواب الليبي عبدالله بليحق، اليوم الخميس، أن عقد جلسة مناقشة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية ستعقد في موعدها المُقرر.

وأشار، في تصريح لـ إرم نيوز، إلى أن الجلسة ستعقد في الموعد المعلن عنه سلفًا يوم الاثنين المقبل، مبينًا أن ”عقد الجلسة جاء متأخرًا، لكن سيتضح عدد النواب المتوقع حضورهم غدًا أو بعد غد“.

بدوره، كلف وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة إبراهيم بوشناف كلاً من جهازي الدعم المركزي والبحث الجنائي بتأمين جلسة منح الثقة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قدم الدبيبة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قائمة وزراء الحكومة الجديدة المسؤولة عن إدارة البلاد، إلى حين إجراء الانتخابات في الـ24 من شهر كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وعشية تقديم تشكيلة حكومته، واجهت الدبيبة اتهامات بدفع رشاوى إلى مشاركين في مؤتمر الحوار السياسي، الذي انعقد في تونس بشهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، من أجل التصويت له، وفق ما كشفه تقرير لخبراء بالأمم المتحدة.

وأوجد التقرير حالة ارتباك في المشهد السياسي الليبي، وسط دعوات إلى تأجيل جلسة منح الثقة للحكومة الجديدة إلى ما بعد استكمال التحقيق بما جاء في التقرير الأممي.